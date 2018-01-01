У Фінляндії стартують президентські вибори

Фаворитом перегонів вважається чинний президент Фінляндії

Сьогодні, 28 січня, у Фінляндії пройде перший тур президентських виборів. Фаворитом перегонів вважається чинний президент Саулі Нііністе, за якого, відповідно до соцопитувань готові віддати голоси 58% виборців, повідомляє «Інтерфакс». Відчутно менший рівень підтримки має кандидат від «зелених» Пекка Хаавісто, за якого



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Вибори у Фінляндії, архівне фото

Фаворитом перегонів вважається чинний президент Фінляндії

Сьогодні, 28 січня, у Фінляндії пройде перший тур президентських виборів.

Фаворитом перегонів вважається чинний президент Саулі Нііністе, за якого, відповідно до соцопитувань готові віддати голоси 58% виборців, повідомляє «Інтерфакс».

Відчутно менший рівень підтримки має кандидат від «зелених» Пекка Хаавісто, за якого готові проголосувати 13%.

Третю сходинку в рейтингу займає кандидат від виборчого об'єднання Пааво Вяюрюнен, чий рівень підтримки складає 7%.

Виборчим правом у Фінляндії володіють 4,2 мільйона громадян, але 1,5 мільйона вже проголосували під час дострокових виборів із 17 по 23 січня.

Як повідомляв «Главком», на президентських виборах у Чехії, які завершилися 27 січня, переміг чинний лідер країни Мілош Земан. Він набрав 51,36% голосів.

Після перемоги Земан заявив, що «йде на наступні п'ять років з ще більш посиленим мандатом».