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    У Фінляндії стартують президентські вибори

    Фаворитом перегонів вважається чинний президент Фінляндії
    Сьогодні, 28 січня, у Фінляндії пройде перший тур президентських виборів. Фаворитом перегонів вважається чинний президент Саулі Нііністе, за якого, відповідно до соцопитувань готові віддати голоси 58% виборців, повідомляє «Інтерфакс». Відчутно менший рівень підтримки має кандидат від «зелених» Пекка Хаавісто, за якого
    • Сьогодні, 07:15
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    Вибори у Фінляндії, архівне фото
    Вибори у Фінляндії, архівне фото

    Фаворитом перегонів вважається чинний президент Фінляндії

    Сьогодні, 28 січня, у Фінляндії пройде перший тур президентських виборів.

    Фаворитом перегонів вважається чинний президент Саулі Нііністе, за якого, відповідно до соцопитувань готові віддати голоси 58% виборців, повідомляє «Інтерфакс».

    Відчутно менший рівень підтримки має кандидат від «зелених» Пекка Хаавісто, за якого готові проголосувати 13%.

    Третю сходинку в рейтингу займає кандидат від виборчого об'єднання Пааво Вяюрюнен, чий рівень підтримки складає 7%.

    Виборчим правом у Фінляндії володіють 4,2 мільйона громадян, але 1,5 мільйона вже проголосували під час дострокових виборів із 17 по 23 січня.

    Як повідомляв «Главком», на президентських виборах у Чехії, які завершилися 27 січня, переміг чинний лідер країни Мілош Земан. Він набрав 51,36% голосів.

    Після перемоги Земан заявив, що «йде на наступні п'ять років з ще більш посиленим мандатом».

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