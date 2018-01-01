Американські спецслужби могли неправомірно стежити за Трампом – ЗМІ

Трамп хоче розсекретити документ, де нібито йдеться про стеження за ним

Президент США Дональд Трамп збирається розсекретити документ, в якому мова може йти про неправомірне розслідуванні проти нього. Про це в неділю, 28 січня, пише The Washington Post. Намір Трампа розходиться з позицією американського Мін'юсту, де вважають, що публікувати документ було б «надзвичайно нерозсудливим». Це документ на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Трамп хоче розсекретити документ, де нібито йдеться про стеження за ним

Президент США Дональд Трамп збирається розсекретити документ, в якому мова може йти про неправомірне розслідуванні проти нього. Про це в неділю, 28 січня, пише The Washington Post. Намір Трампа розходиться з позицією американського Мін'юсту, де вважають, що публікувати документ було б «надзвичайно нерозсудливим».

Це документ на чотирьох сторінках, який був складений помічниками голови комітету з розвідки Палати представників США - Девіна Нунеса. Комітет займається розслідуванням втручання Росії в президентські вибори в США, а також вивчає повідомлення про упередженість міністерства юстиції по відношенню до Трампа. Відповідно до заяв республіканців, в документі йдеться про неправомірне стеження спецслужб в період передвиборної гонки з тим, щоб підірвати кампанію Трампа. Публікація документа проллє світло на ситуацію, вважає американський президент.

Раніше 65 американських конгресменів звернулися до комітету з розвідки Палати представників з вимогою розсекретити документ, для підтримки ініціативи використовується хештег #releasethememo. У поширенні хештегу велику роль зіграли близько 600 акаунтів, які пов'язують з Кремлем.

Глава апарату Білого дому Джон Келлі повідомив про бажання Трампа опублікувати цей документ голові мін'юсту США Джефу Сешнсу, сказав співрозмовник WP. Це ще один приклад того, як Трамп намагається вплинути на хід розслідування, відзначає видання.

Трамп в останні тижні виглядав засмученим і незадоволеним і скаржився своїм помічникам, що він не розуміє, чому він не може просто віддавати накази «своїм хлопцям» з міністерства юстиції, яке він називає «міністерством юстиції Трампа», розповіли джерела газети.

Американський президент також знову почав скаржитися на те, що заступник генпрокурора країни Рід Розенштейн неналежним чином курирував дії спецпрокурора США по Росії Роберта Мюллера. За даними WP, Трамп хоче звільнити Розенштейна і сподівається, що публікація секретного документа про розслідування дозволить йому зробити перестановки в міністерстві юстиції.

Джерело: Deutsche Welle