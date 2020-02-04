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    У США сталася стрілянина території університету: двоє загиблих

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    Університет&nbsp;A&amp;M&nbsp;розташований приблизно за 100 км від одного з найбільших міст Техасу &mdash; Далласа - У США сталася стрілянина території університету: двоє загиблих
    Університет A&M розташований приблизно за 100 км від одного з найбільших міст Техасу — Далласа

    На час розслідування райони навколо студентського містечка закриті для пересування

    Внаслідок стрілянини на території кампусу університету A&M в американському штаті Техас щонайменше двоє людей загинули, ще одна дістала поранення.

    Про це йдеться в повідомленні університету у Twitter.

    «Підтверджено дві смерті. Третього потерпілого забрали до лікарні. Департамент поліції розіслав офіцерів по всьому кампусу, у тому числі до всіх основних пунктів збору, задля безпеки університетської громади», — йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що на час розслідування райони навколо студентського містечка закриті для пересування.

    Наразі усі заняття скасовані. Університет розташований приблизно за 100 км від одного з найбільших міст Техасу — Далласа.

    Нагадаємо, 1 лютого у США на похоронах сталася стрілянина: двоє загиблихВ результаті події загинули 15-річний хлопчик і чоловік. Крім цього, з вогнепальними пораненнями в лікарню були доставлені жінка і дитина.

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