Головна Країна Кримінал
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Суд зобов’язав НАБУ відкрити ще одну кримінальну справу проти ексзаступниці Буданова

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Суд зобов’язав НАБУ відкрити ще одну кримінальну справу проти ексзаступниці Буданова
Ексчиновниця Ірина Мудра вже фігурує у справі «Форест Гамп», яку веде НАБУ і САП
фото: Ірина Мудра/Facebook

Адвокати п’ятого президента вважають, що Ірина Мудра могла впливати на суддів Верховного суду, які слухали «санкційну» справу Петра Порошенка

Вищий антикорупційний суд зобов’язав уповноважену особу Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, де фігурує ексзаступниця глави Офісу президента Ірина Мудра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

До антикорупційного суду зі скаргою звернулися адвокати п’ятого президента Петра Порошенка. Вони скаржилися на бездіяльність НАБУ, яке відмовляється реєструвати кримінальне провадження за їхньої заявою про вчинення злочину низкою посадових осіб.

Ідеться про нібито вчинення незаконного впливу та тиску на суддів Верховного суду під час розгляду справи Порошенка про скасування персональних санкцій, що «виразилося у спільних узгоджених діях ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, голови Касаційного адміністративного суду Ігоря Дашутіна та службових осіб СБУ з метою вплинути на колегію суддів та домогтися винесення рішення на користь відповідача (президента Володимира Зеленського – «Главком»)».

Як наслідок, Порошенко програв справу щодо скасування накладених на нього санкцій РНБО (голоси колегії суддів Верховного суду під час ухвалення остаточного рішення розділилися: три судді – «за», двоє – «проти». Також двоє служителів Феміди висловили окремі думки). Влітку 2026 року експрезидент оскаржив це рішення у Великій палаті Верховного суду.

«Не оцінюючи обґрунтованість заяви адвоката на предмет ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу та ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу, слідчий суддя вважає, що в ній містяться відомості, які можуть стати предметом перевірки органу досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом», – зазначено в ухвалі антикорупційного суду.

Додамо, що у вересні Вищий антикорупційний суд відмовив адвокатам Порошенка у задоволенні скарги стосовно бездіяльності НАБУ. Однак у жовтні Апеляційна палата антикорсуду скасувала це рішення і відправила скаргу на повторний розгляд до першої інстанції.

Раніше соратниця Порошенка, народна депутатка Ніна Южаніна зацитувала діалог Ірини Мудрої та екснардепа і бізнесмена Максима Микитася (обоє є підозрюваними у рамках розслідування НАБУ і САП «Форест Гамп») під час засідання тимчасово-слідчої комісії Верховної Ради. Далі мовою оригіналу: «Короче, да, вчера они встречались. Его вопрос – санкции. Он, типа, на меня лично ничего не имеет. Он знает, что я выполняю только указания, но просит найти какую-то возможность как бы его, типа, этот вопрос полюбовно со всем была урегулировать… Он предлагает миллиард типа на ЗСУ. «Что вы думаете, Ирина Романовна?» – говорю, – а что, ко мне какие вопросы?» – «Ну, вы ж понимаете, он же ж понимает, типа, как работают суды»… Ну я судами занимаюсь, я общалась,.. С Дашутиным общались».

Як повідомляв «Главком», 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Суд визначив альтернативу арешту – заставу в розмірі 20 млн грн. Після оголошення рішення Мудра сказала, що має частину необхідної суми, а решту планує зібрати за допомогою друзів та знайомих.

8 жовтня Ірина Мудра вийшла з-під варти. За неї було внесено заставу в повному обсязі – 20 млн грн.

Нагадаємо, що 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Читайте також:

Теги: війна корупція в Україні операція «Форест Гамп» Петро Порошенко санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Суд зобов’язав НАБУ відкрити ще одну кримінальну справу проти ексзаступниці Буданова
Суд зобов’язав НАБУ відкрити ще одну кримінальну справу проти ексзаступниці Буданова
Справу про «золоті яйця» Міноборони скеровано до суду
Справу про «золоті яйця» Міноборони скеровано до суду
Смерть півторарічного хлопчика під час лікування зубів у Тернополі. Суд виніс вирок лікарям
Смерть півторарічного хлопчика під час лікування зубів у Тернополі. Суд виніс вирок лікарям
Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання
Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання
СБУ оголосила підозру генералу РФ за обстріл Покровська зі «Смерчів»
СБУ оголосила підозру генералу РФ за обстріл Покровська зі «Смерчів»
Справа Крупи: НАЗК знайшло приховані активи та Rolex за мільйон
Справа Крупи: НАЗК знайшло приховані активи та Rolex за мільйон

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
116K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
106K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua