Суд зобов’язав НАБУ відкрити ще одну кримінальну справу проти ексзаступниці Буданова

Ексчиновниця Ірина Мудра вже фігурує у справі «Форест Гамп», яку веде НАБУ і САП

Адвокати п’ятого президента вважають, що Ірина Мудра могла впливати на суддів Верховного суду, які слухали «санкційну» справу Петра Порошенка

Вищий антикорупційний суд зобов’язав уповноважену особу Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, де фігурує ексзаступниця глави Офісу президента Ірина Мудра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

До антикорупційного суду зі скаргою звернулися адвокати п’ятого президента Петра Порошенка. Вони скаржилися на бездіяльність НАБУ, яке відмовляється реєструвати кримінальне провадження за їхньої заявою про вчинення злочину низкою посадових осіб.

Ідеться про нібито вчинення незаконного впливу та тиску на суддів Верховного суду під час розгляду справи Порошенка про скасування персональних санкцій, що «виразилося у спільних узгоджених діях ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, голови Касаційного адміністративного суду Ігоря Дашутіна та службових осіб СБУ з метою вплинути на колегію суддів та домогтися винесення рішення на користь відповідача (президента Володимира Зеленського – «Главком»)».

Як наслідок, Порошенко програв справу щодо скасування накладених на нього санкцій РНБО (голоси колегії суддів Верховного суду під час ухвалення остаточного рішення розділилися: три судді – «за», двоє – «проти». Також двоє служителів Феміди висловили окремі думки). Влітку 2026 року експрезидент оскаржив це рішення у Великій палаті Верховного суду.

«Не оцінюючи обґрунтованість заяви адвоката на предмет ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу та ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу, слідчий суддя вважає, що в ній містяться відомості, які можуть стати предметом перевірки органу досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом», – зазначено в ухвалі антикорупційного суду.

Додамо, що у вересні Вищий антикорупційний суд відмовив адвокатам Порошенка у задоволенні скарги стосовно бездіяльності НАБУ. Однак у жовтні Апеляційна палата антикорсуду скасувала це рішення і відправила скаргу на повторний розгляд до першої інстанції.

Раніше соратниця Порошенка, народна депутатка Ніна Южаніна зацитувала діалог Ірини Мудрої та екснардепа і бізнесмена Максима Микитася (обоє є підозрюваними у рамках розслідування НАБУ і САП «Форест Гамп») під час засідання тимчасово-слідчої комісії Верховної Ради. Далі мовою оригіналу: «Короче, да, вчера они встречались. Его вопрос – санкции. Он, типа, на меня лично ничего не имеет. Он знает, что я выполняю только указания, но просит найти какую-то возможность как бы его, типа, этот вопрос полюбовно со всем была урегулировать… Он предлагает миллиард типа на ЗСУ. «Что вы думаете, Ирина Романовна?» – говорю, – а что, ко мне какие вопросы?» – «Ну, вы ж понимаете, он же ж понимает, типа, как работают суды»… Ну я судами занимаюсь, я общалась,.. С Дашутиным общались».

Як повідомляв «Главком», 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Суд визначив альтернативу арешту – заставу в розмірі 20 млн грн. Після оголошення рішення Мудра сказала, що має частину необхідної суми, а решту планує зібрати за допомогою друзів та знайомих.

8 жовтня Ірина Мудра вийшла з-під варти. За неї було внесено заставу в повному обсязі – 20 млн грн.

Нагадаємо, що 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».