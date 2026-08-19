НАБУ і САП заявили про спецоперацію: фігурують нардепи, посадовці Офісу президента

НАБУ наголосило, що деталі будуть згодом

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять операцію із викриття злочинної організації. Серед фігурантів – чинний та колишній нардепи, посадовці Офісу президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб», – йдеться у повідомленні.

НАБУ наголосило, що деталі будуть згодом.

До слова, керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розповіли, що за перше півріччя суди ухвалили 55 обвинувальних вироків у справах, які розслідували антикорупційні органи. До переліку засуджених потрапили представники різних рівнів державної влади та правоохоронної системи.

Також раніше директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що впливові посадовці з правоохоронних органів, парламенту та державних структур можуть отримувати прихований контроль над компаніями, які постачають державі озброєння. НАБУ відстежує фінансові транзакції та перевіряє кінцевих бенефіціарів таких підприємств.