Головна Країна Політика
search button user button menu button

Пожиттєві санкції на Порошенка. Список усіх накладених обмежень

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пожиттєві санкції на Порошенка. Список усіх накладених обмежень
Порошенку заборонено здійснювати публічні та оборонні закупівлі
фото: Петро Порошенко/Facebook

РНБО тимчасово позбавила Порошенка права користуватися та розпоряджатися активами

У середу, 12 лютого, під санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО) потрапив колишній президент України та народний депутат Петро Порошенко. «Главком» публікує повний перелік довічних обмежень, накладених на експрезидента.

Згідно з додатком до указу президента Володимира Зеленського, санкції проти Порошенка передбачають:

  1. позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
  2. блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або
    юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  3. обмеження торгівельних операцій (повне припинення);
  4. обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
  5. запобігання виведенню капіталів за межі України;
  6. зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  7. заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  8. заборону користування радіочастотним спектром України;
  9. обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);
  10. заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної
    держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
  11. заборону або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
  12. заборону збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної
    держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
  13. запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
  14. припинення дії торгівельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки
    та оборони;
  15. заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  16. заборону на набуття у власність земельних ділянок;
  17. інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та
    вчинення правочинів; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цією особою; заборона виплати
    дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь особи щодо якої застосовані санкції та осіб, що діють від її імені).

Нагадаємо, що окрім Порошенка, під санкції РНБО 12 лютого потрапили бізнесмени Ігор Коломойський, Костянтин Жеваго і Геннадій Боголюбов, а також колишній народний депутат Віктор Медведчук.

До слова, учора, 12 лютого, про санкції РНБО проти експрезидента, депутата Петра Порошенка «Главкому» повідомили власні джерела. За даними джерел «Главкома», рішення готувалося довго. І очікувалося, що воно буде прийняте ще у січні. Саме тоді соратники Порошенка синхронно попереджали про це. Та 19 січня у списку підсанкційних прізвища експрезидента не виявилося.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

Раніше лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому відмовили у дозволі на виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 14-16 лютого. 

Порошенко також заявив, що «влада» буцімто вручила йому 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого на кожен день. Як з'ясував «Главком», ідеться про так звану «вугільну справу», де Порошенко проходить підозрюваним у державній зраді. ДБР викликало політика для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Теги: Петро Порошенко санкції РНБО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Три фактори, які здатні зламати Путіна
Чому Москва панікує після заяв Трампа
28 сiчня, 11:13
«У риториці Трампа є чітке розуміння, що гальмо до миру сидить саме у Кремлі»
Новий тур перемовин має відбуватися з позиції сили, а не лише долара
27 сiчня, 14:29
Попереду складний трек компромісів
«Мирний план Трампа». Що це може бути?
23 сiчня, 18:39
Зеленський заявив, що вже готуються нові рішення щодо санкцій
Дуже добре попрацювали українські правоохоронці: Зеленський прокоментував гучні затримання
18 сiчня, 20:31
Загалом до переліку російських платформ внесено 27 медіасервісів
Нацрада з питань телебачення розширила перелік заборонених сайтів із піратськими фільмами
24 сiчня, 16:23
Російський диктатор Володимир Путін та очільник Китаю Сі Цзіньпін
Розслідувачі назвали країну, яка досі постачає до РФ метали для виробництва зброї
31 сiчня, 07:35
Ракетний удар по Ізюму, візит гендиректора МАГАТЕ до України. Головне за 4 лютого
Ракетний удар по Ізюму, візит гендиректора МАГАТЕ до України. Головне за 4 лютого
4 лютого, 21:07
Марина Порошенко підставила плече чоловіку: намагається скасувати арешт майна у судах
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
6 лютого, 08:50
Порошенко каже, що він мав усю інформацію про підготовку санкцій
Порошенко каже, що готувався до санкцій і швидко записав звернення
Вчора, 22:39

Політика

Під санкції разом з Порошенком? Коломойський заявив про завдану йому «особисту образу»
Під санкції разом з Порошенком? Коломойський заявив про завдану йому «особисту образу»
Коломойському – 63. Усі санкції від президента на день народження олігарха
Коломойському – 63. Усі санкції від президента на день народження олігарха
Пожиттєві санкції на Порошенка. Список усіх накладених обмежень
Пожиттєві санкції на Порошенка. Список усіх накладених обмежень
У Раді нардепи «ЄС» заблокували трибуну на фоні санкцій проти Порошенка (фото)
У Раді нардепи «ЄС» заблокували трибуну на фоні санкцій проти Порошенка (фото)
РНБО ввела санкції проти Порошенка, Медведчука і ще трьох олігархів
РНБО ввела санкції проти Порошенка, Медведчука і ще трьох олігархів
Шабунін відправляється на фронт: каже, що його цим не налякати
Шабунін відправляється на фронт: каже, що його цим не налякати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
141K
Крупі набридло сидіти у СІЗО. Адвокати запропонували суду угоду
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
26K
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
9061
«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів
8096
Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Сьогодні, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua