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Суд відправив Мудру під варту із заставою у 20 млн грн

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Суд відправив Мудру під варту із заставою у 20 млн грн
Ірину Мудру відправили під варту
фото: Суспільне

У разі внесення застави експосадовиця Офісу президента носитиме електронний браслет та не зможе залишати Київ і область без дозволу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Суд арештував її на 60 днів та водночас визначив заставу у розмірі 20 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Мудру підозрюють у легалізації 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Розгляд питання про запобіжний захід тривав декілька засідань.

У разі внесення застави суд поклав на Мудру низку процесуальних обов'язків. Вона повинна прибувати на кожну вимогу детективів Національного антикорупційного бюро та суду, а також не залишати Київ та Київську область без дозволу детектива або прокурора.

Крім того, Мудра повинна утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі, здати на зберігання закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Під час засідання колишня заступниця керівника Офісу президента просила суд не позбавляти її волі. Вона заявила про готовність виконувати процесуальні обов'язки та співпрацювати зі слідством.

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«Моя фактична поведінка є найкращою відповіддю на припущення, що я нібито можу знищувати докази, переховуватися, перешкоджати слідство. Коли слідство прийшло до мене, я продемонструвала повну відкритість до законної процедури. Я готова пребувати за кожною законною вимогою на детектива, прокурора чи суду. Готова виконувати покладені на мене процесуальні обов'язки. Увідомляти про зміну свого місця проживання. Утримуватися від спілкування з особами, які будуть визначені судом. Здати документи для виїзду за кордон, якщо суд вважатиме це необхідним. Я не прошу суд повірити мені на слово, я прошу оцінити мою реальну поведінку і можливість забезпечити всі процесуальні цілі без позбавлення мене волі», – заявила Мудра.

Окремо під час виступу вона розповіла про свої розмови з іншим підозрюваним у справі Максимом Микитасем. За словами Мудрої, у тексті підозри згадуються 237 розмов між ними, 232 з яких були записані через мікрофон її співрозмовника.

«Ця людина була мені близькою, я їй довіряла. І весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала. Тепер подивіться, що мені інкримінує. Не документ, який я підписала, не рішення, яке я ухвалювала, не гроші, які я взяла, не зустрічі, які я проводила. Мені інкримінують те, що людина мене записувала. І що ця людина говорила, я була поруч і слухала. Він говорив, я слухала, він записував», – розповіла Мудра.

Водночас експосадовиця поставила під сумнів достовірність тверджень Микитася та категорично заперечила отримання від нього $4 млн.

«Заявляю прямо, я ніколи не отримувала від Микитася $4 млн. Ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі. У матеріалах немає виведеної готівки, немає банківського переказу на мій рахунок, немає розказів. Немає жодного свідчення про сам факт передачі мені цих грошей. Є лише слова іншої особи», – наголосила вона.

Говорячи про довіру до Микитася, Мудра також визнала, що помилилася в оцінці людини, яка була їй близькою.

«Уміння розбиратися в праві і розбиратися в людях - це різні вміння. З першим я впоралася, з другим, на жаль, ні», – сказала вона.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Зокрема, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду.

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Теги: Вищий антикорупційний суд Офіс президента операція «Форест Гамп»

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