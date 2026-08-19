НАБУ опублікувало плівки у справі «Форест Гамп»

Усім учасникам групи оголошено підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання коштів)

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрали групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній, були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

За даними слідства, до складу групи входили:

заступник керівника Офісу президента України,

екснародний депутат,

голова правління державного банку,

голова наглядової ради державного банку та інші особи.

«Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним», – наголошує НАБУ.

Бюро наголосило, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенс банк». «Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах», – зауважило слідство.

Також під час розслідування зафіксовано факти спроб втручання та впровадження підконтрольних осіб до НАБУ й інших правоохоронних органів. Усім учасникам оголошено підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання коштів).

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 серпня заявили про операцію із викриття злочинної організації. Серед фігурантів – чинний та колишній нардепи, посадовці Офісу президента.

Згодом Національне антикорупційне бюро України розкрило подробиці обшуків у межах операції «Форест Гамп». «Під час обшуків у межах операції «Форест Гамп» НАБУ та САП виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради», – йдеться у повідомленні.

До слова, нардеп Вадим Столар підтвердив проведення слідчих дій НАБУ у нього вдома.