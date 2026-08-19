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НАБУ опублікувало плівки у справі «Форест Гамп»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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НАБУ опублікувало плівки у справі «Форест Гамп»
фото: НАБУ (ілюстративне)

Усім учасникам групи оголошено підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання коштів)

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрали групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній, були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

За даними слідства, до складу групи входили:

  • заступник керівника Офісу президента України,
  • екснародний депутат,
  • голова правління державного банку,
  • голова наглядової ради державного банку та інші особи.

«Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним», – наголошує НАБУ.

Бюро наголосило, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенс банк». «Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах», – зауважило слідство.

Також під час розслідування зафіксовано факти спроб втручання та впровадження підконтрольних осіб до НАБУ й інших правоохоронних органів. Усім учасникам оголошено підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання коштів).

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 серпня заявили про операцію із викриття злочинної організації. Серед фігурантів – чинний та колишній нардепи, посадовці Офісу президента.

Згодом Національне антикорупційне бюро України розкрило подробиці обшуків у межах операції «Форест Гамп». «Під час обшуків у межах операції «Форест Гамп» НАБУ та САП виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради», – йдеться у повідомленні.

До слова, нардеп Вадим Столар підтвердив проведення слідчих дій НАБУ у нього вдома.

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Теги: Офіс президента НАБУ

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