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За ексзаступницю керівника Офісу президента Мудру внесено заставу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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За ексзаступницю керівника Офісу президента Мудру внесено заставу
Ірина Мудра є підозрюваною у справі «Форест Гамп»
фото: hromadske

За Мудру внесено 20 млн грн

За ексзаступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесено повну суму застави – 20 млн грн. Про це повідомляють «Схеми» з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає «Главком».

Під час розгляду апеляції щодо запобіжного заходу захист Мудрої просив зменшити заставу з 20 млн грн до 12,5 – це сума, яку станом на 28 вересня вже змогли зібрати на заставу ексчиновниці, з них 5 млн – її власні кошти. Тоді ВАКС відмовив у задоволенні клопотання.

Зокрема, суддя Микола Глотов припустив, що підозрювана ексзаступниця глави Офісу президента володіє прихованими активами. Він пропонував підвищити розмір застави.

Співрозмовники «УП» надали перелік платників, які внесли кошти на заставу за Мудру. У ньому зазначена і сама колишня посадовиця – її внесок становив 5 млн 937 тис. грн.

Серед платників також є:

  • Поляруш П. В. – 2 700 000 та 1 700 000 грн;
  • Скабалланович Марія Вікторівна – 2 400 000 грн;
  • ТОВ «Малтекс-M» – 500 000 та 490 000 грн;
  • Кузнець Микола Віталійович – 700 000 грн;
  • Галкін Владислав Леонідович – 692 359 грн;
  • Жеглова Катерина Сергіївна – 692 359 грн;
  • Чайка Світлана Анатоліївна – 692 350 грн;
  • Антонова Л. О. – 350 000 та 300 000 грн;
  • Гончарук Оксана Анатоліївна – 395 600 грн;
  • Трофімчук Андрій Миколайович – 395 600 грн;
  • Яковець Костянтин Анатолійович – 395 600 грн;
  • Глазачева Наталія Аязівна – 395 600 грн;
  • Воронін Валерій Миколайович – 395 600 грн;
  • Щекочихіна Г. В. – 200 000 та 100 000 грн;
  • Сініцина Т. В. – 290 000 грн;
  • Бугай Д. В. – 200 000 грн;
  • Смик А. Л. – 131 000 грн.

Павло Поляруш є цивільним чоловіком Мудрої.

Зауважимо, Ірина Мудра є підозрюваною у справі «Форест Гамп».

Нагадаємо, 19 серпня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію із викриття злочинної організації. Серед фігурантів – чинний та колишній нардепи, посадовці Офісу президента.

НАБУ оприлюднило подробиці операції «Форест Гамп» та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

До слова, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Суд арештував та водночас визначив заставу у розмірі 20 млн грн

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Теги: Офіс президента операція «Форест Гамп»

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