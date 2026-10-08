Ірина Мудра вийшла із СІЗО (відео)

Ірина Мудра є підозрюваною у справі «Форест Гамп»

Сьогодні, 8 жовтня, ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вийшла з-під варти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

За Мудру внесено заставу в повному обсязі – 20 млн грн.

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Нагадаємо, 19 серпня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію із викриття злочинної організації. Серед фігурантів – чинний та колишній нардепи, посадовці Офісу президента.

НАБУ оприлюднило подробиці операції «Форест Гамп» та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

До слова, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Суд арештував та водночас визначив заставу у розмірі 20 млн грн.