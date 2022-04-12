Чоловіки призовного віку тікали за кордон через Буковину за $4,5 тис.

Жінка спільно з односельцем налагодили схему незаконної міграції за кордон чоловіків, яким заборонено покидати межі держави

Жінка спільно з односельцем налагодили схему незаконної міграції за кордон чоловіків, яким заборонено покидати межі держави

На Буковині викрито нелегальний канал міграції чоловіків за кордон

Правоохоронці виявили у Чернівецькій області нелегальний канал міграції чоловіків призовного віку за кордон. За послугу з охочих брали $4500. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, жителька Боян Чернівецького району спільно з односельцем налагодили схему незаконної міграції за кордон громадян України – чоловіків, яким заборонено покидати межі держави.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час спроби доправити за 4500 доларів США військовозобов’язаного до Румунії. Їм повідомлено підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі вирішується питання обрання їм запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення правопорушення.

Днями у Раді зареєстрували законопроєкт про покарання чоловіків, які залишили Україну.

Також прикордонники розповіли, якими способами чоловіки намагалися полишити Україну.

Нагадаємо, щоб зробити армію ефективнішою, влада закликала буковинців добровільно віддавати авто ЗСУ.

Раніше на Буковині пенсіонер віддав на потреби армії всі свої заощадження.