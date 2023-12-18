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Державі передано майно рівненського воєнкома на 52 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Державі передано майно рівненського воєнкома на 52 млн грн
Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тис. грн
фото: ДБР

Зокрема, у власніть держави передано земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тис. грн.

Державі передано майно рівненського воєнкома на 52 млн грн фото 1
Державі передано майно рівненського воєнкома на 52 млн грн фото 2

Зокрема це:

  • земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;
  • сім будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;
  • земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м;
  • два вантажних автомобілі.
Державі передано майно рівненського воєнкома на 52 млн грн фото 3

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього.

Згодом працівники Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець, якого підозрюють у побитті підлеглого, ще й «забув» задекларувати статки на 46 млн грн.

Теги: ДБР Рівненщина війна

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