Державі передано майно рівненського воєнкома на 52 млн грн
Зокрема, у власніть держави передано земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м
За матеріалами Державного бюро розслідувань суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Про це повідомляє пресцентр ДБР.
Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тис. грн.
Зокрема це:
- земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;
- сім будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;
- земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м;
- два вантажних автомобілі.
Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього.
Згодом працівники Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець, якого підозрюють у побитті підлеглого, ще й «забув» задекларувати статки на 46 млн грн.
Коментарі — 0