Державі передано майно рівненського воєнкома на 52 млн грн

Зокрема, у власніть держави передано земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тис. грн.

Зокрема це:

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земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;

сім будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;

земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м;

два вантажних автомобілі.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього.

Згодом працівники Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець, якого підозрюють у побитті підлеглого, ще й «забув» задекларувати статки на 46 млн грн.