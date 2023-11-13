Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон

Щодо полковника порушували кримінальну справу за фактом недбалого ставлення до служби, але її закрили – натомість воєнкома оштрафували на 3400 грн за адмінправопорушення

Військові відреагували на рішення Хустського районного суду Закарпатської області, який визнав винним у перевищенні службових повноважень одного з закарпатських воєнкомів – полковника Сергія Зубатова, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків. Суд призначив посадовцю ТЦК покарання – 3400 грн штрафу. Захисники із Закарпаття відреагували на цей кричущий випадок у відеозверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це верх знущання над усіма нами», – наголосив військовий. «Усі ми чудово розуміємо, по якій причині воєнком виключив цих людей зі списку, і всі ми чудово розуміємо, по якій причині суддя прийняв таке рішення», – зауважив захисник. Він нагадав про нещодавні вироки суду, коли громадян за незначні крадіжки засудили до п'яти років ув‘язнення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року, полковник Сергій Зубатов, працюючи в одному з ТЦК, перевищував свої службові повноваження та безпідставно виключав з військового обліку офіцерів запасу, без оформлення та затвердженнями ними свідоцтв про хворобу регіональною ВЛК. Таким чином 20 офіцерів запасу були виключені з військового обліку з подальшим правом виїздити за кордон, повідомляє Zaxid.net.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку.

Щодо військового порушували кримінальну справу за фактом недбалого ставлення до служби, але її закрили. Натомість у діях полковника виявили склад адмінправопорушення. На судове засідання Сергій Зубатов не прийшов, але в матеріалах справи є заява, у якій полковник визнав свою провину в перевищенні службових повноважень.

Справу розглянув суд, який визнав військового винним в адмінправопорушенні та призначив йому 3400 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що правоохоронці взялися за очільника військкомату та керівницю ВЛК у Харкові. За гроші зловмисники пропонували потенційним призовникам уникнути мобілізації та виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів. Також на Закарпатті було викрито завідувача кафедри соціальної роботи одного з місцевих інститутів, який продавав ухилянтам студентські квитки. Перебуваючи у статусі голови вступної комісії вишу, він оформляв своїх клієнтів на навчання «поза конкурсом» і навіть без складання вступних іспитів. Після зарахування до навчального закладу ухилянти претендували на відтермінування призову.

Крім того, НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у районного військкома Одеси. Зазначається, що у травні 2022 року подружжя військкома купило квартиру в Одесі площею 111,1 кв.м за 600 тис. грн, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Потім його дружина придбала авто Toyota Highlander за майже 1,9 млн грн, який потім був проданий за 2 млн грн. Того ж року мати військкома подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями площею 259,2 кв.м в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений в 1 млн грн.

Нагадаємо, НАЗК виявило активи на 4,4 млн грн у самбірського воєнкома, що катував чоловіка.