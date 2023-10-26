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ДБР викрило воєнкома Рівненщини, який «забув» задекларувати статки на 46 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДБР викрило воєнкома Рівненщини, який «забув» задекларувати статки на 46 млн грн
ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень
фото: ДБР

Як зазначає слідство, за документами майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець, якого підозрюють у побитті підлеглого, ще й «забув» задекларувати статки на 46 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Під час проведення розслідування ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень.

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ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень
фото: ДБР

«Так, він має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу «Буковель». Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного «котеджного містечка» площею майже 500 кв. м. Крім того, дозвілля воєнком проводив на власній дачі площею 316 кв. м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби», – зазначено в повідомленні.

Як зазначає слідство, за документами майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.

Також в Івано-Франківську знайдено три квартири загальною площею майже 200 кв. м та два гаражних приміщення, які належать посадовцю. На одній з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, що використовується бійцями на передовій.

«Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб», – кажуть правоохоронці.

Як зазначає слідство, різниця між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 млн гривень.

Наразі керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП повідомлено про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на 60 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України).

Нагадаємо, у справі щодо побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

Наразі він відсторонений від службових обов’язків та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Військовий подавав апеляцію, щоб оскаржити запобіжний захід та поновитися на посаді, проте його клопотання були відхилені. Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього.

Теги: ДБР військомат Рівне нерухомість

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