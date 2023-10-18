Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом

Депутат розповів про свою ранкову зустріч зі співробітниками ТЦК

В Україні продовжується дія воєнного стану і загальна мобілізація – повістки вручаються військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років. Народний депутат Олександр Дубінський у короткому ролику поділився власним сумнівним лайфхаком, як «відшити» співробітника територіального центру комплектування лише одним словом.

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Він розповів, як у білій сорочці, чорному верхньому одязі та високому капелюсі прогулювався по Севастопільській площі у Києві, де, за його словами, кожного ранку знаходяться військкоми.

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Дубінський зазначив, що співробітники ТЦК підійшли і до нього, а на їхнє привітання він відповів: «Шалом!» – після цього військкоми перепросили у нардепа та пішли геть.

Нагадаємо, 5 жовтня біля будівлі Державного бюро розслідувань нардеп Олександр Дубінський відмовився отримувати повістку від представників військкомату. Дубінський поцікавився у представника військкомату, звідки той знав, що нардеп буде саме в цьому місці і в цей час. Працівник ТЦК відповів, що про це повідомили правоохоронні органи після звернення до них з боку центру комплектування. Спершу нардеп відмовився ставити свій підпис, але погодився взяти відривний талончик. А потім політик відмовився брати повістку.

Також «Главком» писав, що представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.