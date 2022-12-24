Розселяв окупантів: житель Чорнобаївки отримав підозру
Після звільнення Чорнобаївки зловмисник планував втекти до РФ
Служба безпеки викрила ще одного пособника країни-агресора під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Херсонської області. Ним виявився мешканець Чорнобаївки, який після захоплення селища добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«Для цього запропонував свою «допомогу» колишньому очільнику місцевої окупаційної адміністрації колаборанту Юрію Турульову, який наразі переховується у захоплених районах півдня України. Саме за «протекцією» гауляйтера Кремля його призначили керівником так званого «коммунального предприятия сельской территориальной общины», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на цій «посаді» підозрюваний займався розквартируванням особового складу окупаційних угруповань РФ у приміщеннях місцевих підприємств. Також за його вказівкою підготували територію комунальних об’єктів для базування військової техніки та озброєння російських загарбників.
При цьому на території власного підприємства чоловік зберігав «гумдопомогу» з РФ, яку ворог намагався використати для забезпечення «явки» на псевдореферендумі. Після звільнення селища зловмисник планував втекти до країни-агресора. Втім співробітники СБУ своєчасно встановили його місцезнаходження і затримали.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності.
Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала ґвалтувати українок.
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