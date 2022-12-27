Вербувала громадян для отримання даних про ЗСУ: українку оголошено в розшук

Наразі підозрювана мешкає у Москві та перебуває в агентурному апараті органів розвідки спецслужб РФ

Правоохоронці встановили агентку спецслужб Росії, яка вербувала українців для отримання даних про ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури мешканці м. Донецьк заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що наприкінці лютого 2022 року жінка, яка на той час перебувала у м. Донецьк та вже працювала на російську агентуру, залучила до підривної діяльності проти України харків’янина. Вона зв‘язалася з чоловіком через заборонену в Україні соціальну мережу для того, щоб він передавав їй інформацію про місця дислокації українських військових у Харкові.

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Харків‘янин погодився та передавав жінці координати об’єктів, за якими військові країни-агресора обстрілювали Харків. Саме він надав поплічниці ворога інформацію про ХОДА, по якій вдарили окупанти.

Наразі підозрювана мешкає у Москві та перебуває в агентурному апараті органів розвідки спецслужб РФ. Письмове повідомлення про підозру було вручено її сину, який залишився на території України та не поділяє її проросійських поглядів. Наразі жінку оголошено в розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Наприкінці жовтня Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно харків’янина. Чоловіка судитимуть за ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1. ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Раніше підозру отримав житель Чорнобаївки, який розселяв окупантів.