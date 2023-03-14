Хотів до лав окупантів: боєць ЗСУ отримав підозру (відео)

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Військовослужбовець ЗСУ отримав підозру у державній зраді зате, що передавав ворогу інформацію про стратегічні об'єкти у Миколаївській області. Про це повідомляє пресслужба Офіс генпрокурора.

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Слідство встановило, що боєць однієї з військових частин ЗСУ перейшов на сторону ворога. Він у лютому-березні 2023 року надавав російським окупантам дані про розташування військових стратегічних та адміністративних об’єктів на території Миколаївської області.

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Правоохоронці спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері викрили зрадника та затримали його. Військовому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала священника Московського патріархату, який збирав розвіддані про оборону Сумщини.