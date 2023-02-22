Ексміністр інфраструктури отримав підозру

Йдеться про події 2015 року, коли міністром інфраструктури був Андрій Пивоварський

Держава зазнала збитків на понад $30 млн

Колишній міністр інфраструктури та його колишній перший заступник отримали підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

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НАБУ не наводить ім'я фігуранта, але йдеться про події 2015 року, коли міністром інфраструктури був Андрій Пивоварський.

Дії колишніх посадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем).

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За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником, який тоді був також головою Тарифної ради Мінінфраструктури, забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із держпідприємством «Адміністрація морських портів України» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). При цьому за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

Встановлено, що наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування та всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП «АМПУ».

Повідомляється, що розслідування зловживань в Мінінфраструктури детективи розпочали восени 2019 року. За результатами експертизи, лише впродовж 2017-2021 роки через незаконний наказ держава недоотримала понад 30 млн доларів, які наразі й інкримінують підозрюваним. Проте слідство досліджує наслідки дії схеми й упродовж наступних періодів.

Місцеперебування експершого заступника не встановлене, тому йому повідомили у підозру заочно.

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Раніше повідомлялося, що екснардеп Скуратовський отримав підозру. Також «Слуга народу» Камельчук отримав підозру.