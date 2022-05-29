Допомагав чоловікам перетинати кордон: лісникові з Буковини загрожує в'язниця

Лісничий обвинувачується у незакінченому замаху на незаконне переправлення кількох осіб через державний кордон України

«Замовлення на перевезення» лісник отримав від угруповання, що займалося подібним нелегальним переправленням на постійній основі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно керівника одного з лісництв «Путильського лісового господарства», який намагався незаконно переправити чоловіків призовного віку за кордон. Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє пресслужба ДБР.

Лісник на власному авто намагався довезти двох чоловіків до гірських масивів Румунії поза пунктом пропуску через територію свого лісництва.

28 березня 2022 року посадовця затримали «на гарячому». Під час огляду автомобіля було також виявлено гранату та 7 пострілів з осколковими гранатами.

Слідство встановило, що «замовлення на перевезення» лісник отримав від угруповання, що займалося подібним нелегальним переправленням на постійній основі. Вони шукали «охочих» через соціальні мережі та месенджери. За одне таке переміщення «ділки» просили до 5 тис. доларів США з людини.

Провадження щодо членів угруповання проводиться окремо.

Лісничий обвинувачується у незакінченому замаху на незаконне переправлення кількох осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та у незаконному придбанні, зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

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