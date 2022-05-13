Київщина: офіцер РФ викрав одяг та телефон мирного жителя. Йому загрожує в'язниця (фото)

Підозрюваний брав участь в окупації села Богданівка Київської області

Командир взводу національної гвардії Росії Ренат Кочермін, 2001 року народження отримав підозру за розбій, вчинюваний щодо населення в районі воєнних дій (ч.2 ст. 433 Кримінального кодексу). Про повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри, підписаний Офісом генпрокуратури.

Підозрюваний брав участь в окупації села Богданівка Київської області. На другий день окупації, 9 березня 2022 року загарбник разом із іншими військовими зайшли на подвір’я 63-річного місцевого мешканця. У цей час чоловік разом із рідними переховувалися у погребі. Під дулом автоматів окупантів господар підійшов до свого будинку. Після цього підозрюваний та його спільники заволоділи мобільними телефоном Samsung Galaxy вартістю 3 тис. грн з сім-карткою, одягом та грошима у розмірі 163 тис. грн.

Далі солдат Кочермін та інші окупанти помістили до своїх кишень награбоване. Речі, які не влізли, винесли з приміщення будинку у руках.

Санкція ч.2 ст. 433 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років.

Нагадаємо, в Україні триває 78-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше військовослужбовці Збройних сил Росії та уродженці Бурятії Павло Аганаєв і Баясхалан Шультумов отримали підозри за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на тексти підозр Львівської обласної прокуратури, які датовані 4 травням.

Окупанти підозрюються у тому, що 1 березня 2022 року під час перебування у приватному будинку, що в селі Бузова Бучанського району Київської області, погрожували вогнепальною зброєю та били чотирьох чоловіків. Крім цього, у цьому ж будинку загарбники чинили психологічне насильство до трьох жінок і трьох малолітніх дітей.

Згодом російські солдати наказали потерпілим спуститися до підвалу будинку і сидіти там допоки не завершаться бойові дії.

Також окупанти пограбували мирних українців, яких мучили, вилучивши готівки на суму $60 тис.