Нацполіція розслідує майже 500 справ про колабораціонізм

У поліції перебувають близько півтисячі проваджень про колабораціонізм

Найбільше випадків зафіксовано у Луганській та Київській областях

Найбільше випадків колабораціонізму в Україні зафіксовано у Луганській області (162 випадки) та Київській області (68). Наразі Національна поліція розслідує майже 500 таких справ. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає «Суспільне».

«За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні Національної поліції станом на сьогодні перебувають близько півтисячі кримінальних проваджень за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 111.1 Кримінального Кодексу», – йдеться в повідомленні.

Єнін нагадав, що раніше люди, які очолювали самопроголошені «ЛДНР» або були причетні до колабораціонізму, були вбиті – зокрема ватажок «ДНР» Олександр Захарченко та бойовики «Гіві» й «Моторола».

«Цей список зрадників, які були маріонетками Кремля, величезний. Вони по суті були розхідним матеріалом. І всі колаборанти, що вижили, мають чекати, коли органи Національної поліції чи інші правоохоронні органи дістануться до них. Адже подібні злочини не мають термінів давності», – додав перший заступник глави МЗС.

Сьогодні повідомлялося, що підозру за співпрацю із російськими окупантами отримав також колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

У колабораційній діяльності також підозрюють депутата Херсонської обласної ради Віталія Булюка.

Нагадаємо, 31 серпня 2018 року у центрі Донецька в ресторані «Сєпар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Як відомо, бойовик «Гіві» (Михайло Толстих) був ліквідований 8 лютого 2017 року в його кабінеті.