ДТП за участі нардепа Копитіна: у справі виринули неочікувані деталі

У Копитіна є посвідчення ГУР, відповідно до якого депутат має військове звання капітан

Народний депутат Ігор Копитін, який наприкінці серпня втрапив у ДТП, має посвідчення Головного управління розвідки Міноборони та водія-військовослужбовця. А на авто, яким користується посадовець, видано оперативний талон. На ці обставини звернув увагу розслідувач «Української правди» Михайло Ткач.

Як зазначається, водій Копитіна представлявся поліцейським співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому Ткач звернув увагу, що в соцмережах депутата є багато фото з очільником ГУР Кирилом Будановим.

«На момент ДТП авто вартістю більше мільйона гривень має номерні знаки із дніпровською реєстрацією, а у матеріалах правоохоронців зазначається справжній номерний знак авто вже з київською реєстрацією», – зауважив журналіст.

За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, авто, яким користується Копитін, має оперативний талон серії СК № 021401, виданий одразу в день реєстрації автомобіля. Цей талон забороняє зупинку або огляд машини.

У розпорядженні видання опинилося фото посвідчення водія Копитіна, яке підтверджує, що той справді належить до відповідної військової частини ГУР МО, але при цьому працює водієм нардепа.

Крім того, одразу ж після ДТП правоохоронці сфотографували і документи самого Копитіна, серед яких посвідчення ГУР, відповідно до якого депутат має військове звання капітан.

Видання звернулося до ГУР з питаннями, на яких підставах народний депутат має посвідчення ГУР, оперативний талон та водія-військовослужбовця. На момент публікації розслідування відповідь не надійшла.

Зазначається також, що авто, яким користується Копитін, придбане на початку цього року і зареєстроване на Даценка Олексія Леонідовича. Людина з таким самим іменем вказується на сайті Верховної Ради помічником Копитіна.

Нині, за даними джерел видання, життю нардепа нічого не загрожує. Утім на запитання, звідки в нього новий позашляховик, водій ГУР МО та оперативні номерні знаки, Копитін наразі не відповів.

Між тим, як зауважив Ткач, якщо справжньою причиною ДТП було перевищення швидкості, то відповідні радари на трасах навіть якщо і зафіксують порушення правил таким авто, то оштрафувати нікого не зможуть, бо за цим оперативним номером не зареєстровано жодного власника.

ДТП за участі Копитіна сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва фото: pravda.com.ua

Нагадаємо, що пізно ввечері 28 серпня народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ–Одеса. У результаті аварії нардеп отримав серйозні травми. ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ–Одеса в напрямку Києва. Авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС здійснило наїзд на бетонну перешкоду.