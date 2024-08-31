Поліція шукає дрони, які купували сумські громади: троє постачальників мали спільне прізвище Любенко

Дрони нібито постачали жінки, які відкривали ФОП всього на декілька місяців

Слідство допитало посадовців Шалигинської селищної ради, які «передавали» БПЛА. Усі в один голос, окрім селищного голови, божаться, що не бачили ніяких дронів

У сумнівних закупівлях дронів для ЗСУ, які у 2023 році купували окремі громади Сумщини, взяли участь щонайменше п’ятеро жінок-ФОПів. І троє з них носили одне і те ж прізвище Любенко, що може свідчити про зв’язок між цими особами. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Продавці дронів на прізвище Любенко. Секрети «бізнес-династії» зацікавили поліцію».

Зазначається, що Хотінська та Шалигинська селищні ради замовили дврони у Катерини Олексіївни Любенко, яка зареєстрована підприємцем 25 липня 2023 року в смт Козелець на Чернігівщині.

Як свідчать дані аналітичної системи Youcontrol, основна діяльність ФОП Катерини Любенко – ресторани і надання послуг мобільного харчування. Не дивлячись на це, вона стала постачальником дронів для двох громад Сумщини. Спочатку Хотінська селищна рада замовила у неї чотири квадрокоптери DJI Mavic 3T і по одному дрону DJI Matrice 30T та DJI Mavic 3 на загальну суму 1,28 млн грн.

Паралельно з цим Шалигинська селищна рада без застосування відкритих торгів замовила три американських БПЛА Skydio X2D загальною ціною 3,6 млн грн.

Однак після цього Катерина Любенко закрила свій ФОП 29 серпня 2023.

За місяць мешканка Чернігівщини Катерина Любенко «заробила» на дронах 4,88 млн грн дані: Youcontrol

«Главком» зателефонував пані Катерині за номером, який вона вказала під час реєстрації ФОПа. Слухавку підняв чоловік, який повідомив, що це не її номер. На уточнююче запитання, чи знає він цю жінку, чоловічий голос відповів ствердно. І несподівано передав телефон пані Катерині. Жінка запевнила: дрони Skydio X2D придбала. Після прохання деталізувати, звідки саме відбулася поставка БПЛА, Катерина Любенко відмовилася будь-що коментувати далі.

Як йдеться у розслідуванні, Шалигинська та Краснопільська селищні ради замовили дрони у однофамілиці Катерини Любенко – Валентини Любенко з Києва.

За даними системи ProZorro, у серпні 2023 року Краснопільська селищна рада уклала зі столичною підприємицею відразу два договори на поставку восьми квадрокоптерів DJI Matrice 30T вартістю 2,48 млн грн.

Шалигинська селищна рада замовила Валентині Любенко два дрони Skydio X2D за 2,4 млн грн. Але вже через два тижні після укладання цього контракту пані Любенко теж закрила свій ФОП.

У серпні 2023 року киянка Валентина Любенко отримала замовлень від місцевої влади Сумщини на 4,88 млн грн дані: Youcontrol

У коментарі «Главкому» Валентина Любенко зазначила, що купувала дрони на замовлення перерахованих громад Сумщини і, відповідно, їх поставила. На запитання, чому працювала ФОПом лише місяць, відповіла: «Закрила та й закрила. Маю право». А далі уточнила, що всі відповіді вже надала правоохоронцям.

Того ж літа закупівлями квадрокоптерів Skydio X2D за 2,4 млн грн займалася теж киянка Марина Анатоліївна Любенко. Прикметно, що вона не закривала ФОП і ще продовжує надавати послуги мобільного харчування. У розслідуванні також вказується, що Марина Любенко та Валентина Любенко, коли реєструвалися ФОПами, зазначили спільну адресу: Київ, вулиця Урлівська, 19.

Також у закупівлях фігурувала Аліна Горожанкіна з Дніпропетровщини. Окрім дронів Skydio X2D, громади Сумщини замовили їй квадрокоптери DJI Matrice 30T і DJI Mavic 3T. Проте вона теж досить швидко припинила діяльність як ФОП.

За місяць бізнесменка з Дніпропетровщини Аліна Горожанкіна отримала замовлень на 5 млн грн від місцевої влади Сумщини дані: Youcontrol

«Главком» зв’язувався і з Мариною Любенко, і з Аліною Горожанкіною, однак вони не відповіли.

Ще одна киянка, яка наприкінці вересня 2023 року зареєструвала ФОП – у листопаді вже отримала замовлення від Шалигинської селищної ради на закупівлю 12 квадрокоптерів DJI Matrice 30T і 42 акумуляторів до них загальною вартістю 3,93 млн грн. А наприкінці квітня 2024-го теж закрила ФОП.

Пані Штуль відреагувала на дзвінок Главкома, але, почувши запитання про дрони, одразу кинула слухавка.

За відомостями розслідування, після того, як громади Сумщини перераховували гроші ФОПам за дрони, ті, у свою чергу, проганяли їх на рахунки підприємств Києва, Сум та Дніпра, які спеціалізуються на будівництві житла, торгівлі напоями та автомобілями, а також агентствах нерухомості.

Крім цього, як з’ясували правоохоронці, законтрактовані на папері американські дрони селищними радами Сумщини у кількості 15 штук так і не долетіли до України. Зокрема, на митну територію України БПЛА Skydio X2D не ввозилися, моделі із серійними номерами, які було зазначено у тендерній документації, заводом-виробником не вироблялися.

Слідство допитало членів комісії з числа посадовців Шалигинської селищної ради, які «передавали» американські дрони військовій частині А7383. Усі в один голос, окрім селищного голови, відхрестилися: Skydio X2D не бачили, підписи у документах поставили на прохання керівника громади.

Як повідомляв «Главком», виконавчий комітет Добропільської міської ради Донецької області 24 серпня оголосив низку тендерів із закупівлі оборонних загороджень очікуваною вартістю 51 млн грн.