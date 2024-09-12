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Які зарплати у чиновників? Голова Нацагентства з держслужби поскаржилася на існування багатих міністерств

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Які зарплати у чиновників? Голова Нацагентства з держслужби поскаржилася на існування багатих міністерств
Наталія Алюшина прокоментувала заробітну плату держслужбовців
фото: Олександр Задніпряний/Mind

«Ейчари», юристи, бухгалтери, діловоди виконують однакові функції у різних міністерствах, але отримують по-різному

Працівники Мінфіну, Мінекономіки, Мін’юсту, Мінцифри отримують вищі зарплати у порівняні з іншими міністерствами. Однак такий розподіл суперечить концепції реформи, що полягає у тому, аби однакові функції в різних міністерствах оплачувалися на рівних умовах. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина.

Голова Нацагентства розповіла, що працівники чотирьох міністерств (Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Мінцифри) отримують найвищі зарплати. Ці умови прописані в Перехідних положеннях держбюджету. Однак багато, хто вважає такий підхід дещо несправедливим.

«У таких «регламентних» міністерствах є аналітики і формувачі політик, які здійснюють експертизи, – це, дійсно, одна з найдорожчих «сімей посад». Але «ейчари», юристи, бухгалтери, діловоди виконують такі самі функції, як і в будь-якому іншому міністерстві. Хоча й мають особливі умови. Такий розподіл суперечить концепції реформи, що полягає у тому, аби однакові функції в різних міністерствах оплачувалися однаково. Це би припинило міграції з одного міністерства до іншого у пошуках вищої зарплати», – йдеться в інтерв'ю.

За словами Алюшиної, якщо прийметься законопроєкт 8222 (щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад) ця норма зникне:

«Звісно, остаточне рішення за парламентом: друге читання планується на жовтень-листопад. Наші міжнародні зобов'язання з плану Ukraine Facilitу передбачають, що цей закон у разі його прийняття запрацює з першого кварталу 2025-го. Але бюджет може бути прийнятий раніше і тоді будемо жити за правилами, які сформує Мінфін».

Нагадаємо, що Наталія Алюшина розповіла, що 1 січня 2024 року Україна перейшла на нову систему оплати праці держслужбовців. Попри складну ситуацію в економіці країни, Міністерство фінансів знайшло додаткові 22 млрд грн для фінансування заробітної плати чиновників.

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Теги: чиновник депутат Україна зарплата зарплатня економіка праця Держслужба праці Національне агентство України з питань державної служби Наталія Алюшина

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