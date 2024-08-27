«Ми не можемо всіх зловити»: Генпрокурор прокоментував випадки незаконного перетину кордону

«Ми не можемо всіх зловити, на жаль, хоча будемо домагатися цього», – зауважив прокурор

Андрій Костін повідомив, що є країна, яка «повертає втікачів додому»

На сьогодні є понад чотири тис. впроваджень щодо незаконного перетину кордону. Серед них справи, коли люди «встигали» покинути країну за день до вручення підозри Офісом генпрокурора, або й навіть після її вручення. Про це на дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність» заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

На його думку, Україна має перекрити кордон, тому що будь-яка людина, яка навіть в статусі підозрюваного – може втекти до іншої країни. За словами Костіна, якщо «людина вирішила втекти, то вона буде шукати шляхи, а якщо ці шляхи існують, то вона ним скористається».

«Ми вчора згадували інший випадок з народним депутатом, у якого прізвище також починається на літеру Д, який практично за, я не знаю, за день до оголошення йому підозри іншими органами досудового розслідування також втік і також за кордон, і також нелегально. У нас були депутати місцевих рад, які втікали навіть після того як їм була оголошена підозра», – пригадав Костін.

Генпрокурор повідомив, що наразі відкрито більше чотирьох тис. проваджень щодо нелегального перетину кордону. Тільки цього року було викрито 84 організованих злочинних угрупування у кількості більше 270 людей, які допомагають в незаконному перетинанні кордону, проінформував Костін.

«Це велика проблема і цю проблему нам треба вирішувати. Ми не можемо всіх зловити, на жаль, хоча будемо домагатися цього», – зауважив прокурор.

Крім цього Костін звенув увагу, що чоловіки тікають не в усі країни, так як є країна, яка повертає втікачів.

«Це поки єдина країна, яка з нами межує. Я маю на увазі безумовно наші західні та південні кордони. Єдина країна, і з іншими ми ведемо постійний діалог для того, щоб було прийнято політичне рішення одразу повертати тих, хто незаконно перетинає кордон», – пояснив прокурор.

На його переконання, це також зберегло би велику кількість життів, адже люди «не намагалися б перепливти річку», якщо знатимуть, що за кордоном їх одразу повернуть в Україну. Тож, за словами Костіна, у цьому напрямку теж триває робота, але це вже питання також політичного характеру.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа.

Андрій Костін підкреслив, що кримінальне впровадження було розпочато з першого моменту як у прокуратурі дізнались, що Дмитрук, ймовірно, нелегально перейшов кордон. У межах впровадження прокурори, слідчі, прикордонники працюють практично цілодобово, наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.