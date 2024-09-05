Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єром з відновлення, міністром розвитку громад

За призначення Олексія Кулеби проголосували 240 народних депутатів

Верховна Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій. Про це у Телеграмі повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, за призначення Олексія Кулеби проголосували 240 народних депутатів.

Нагадаємо, з листопада 2019 року Кулеба обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради.

З січня 2021 року призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

З лютого 2022 року працював головою Київської обласної державної адміністрації.

З березня 2022 року призначений радником патронатної служби начальника Київської обласної військової адміністрації.

З травня 2022 року призначений головою Київської обладміністрації.

Указом Президента України 24 січня 2023 року призначений заступником керівника Офісу Президента України.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля. Голосування планується 5 вересня. Про це стало відомо із посилання на проєкти постанов.

Як відомо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

До слова, на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Також депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.