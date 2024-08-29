Отримав переломи і травми: «слуга» Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса (фото)

ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва

У результаті автотрощі народний депутат Копитін, який перебував на пасажирському сидінні, отримав закриту травму грудної клітини, закриту травму живота, закритий перелом кісток передпліччя правої верхньої кінцівки

Народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса. У результаті аварії нардеп отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми, його було шпиталізовано. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах «Українській правді».

Як зазначається, ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва. За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.

У результаті автотрощі народний депутат Копитін, який перебував на пасажирському сидінні, отримав закриту травму грудної клітини, закриту травму живота, закритий перелом кісток передпліччя правої верхньої кінцівки, він шпіталізований до Білоцерківської міської лікарні №2.

Водій автомобіля отримав тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом хребта поперекового відділу, він шпіталізований до тієї ж лікарні.

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року стало відомо, що у Житомирській області народний депутат за кермом машини Mercedes-Benz GLE наїхав на дівчину, вона загинула. Смертельна аварія трапилася у той момент, коли політик рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі траси.

ЗМІ дізналися, що жертвою ДТП стала 18-річна Вікторія Назарова. Як свідчили фото, дівчина, ймовірно, намагалась перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший.