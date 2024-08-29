Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Отримав переломи і травми: «слуга» Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Отримав переломи і травми: «слуга» Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса (фото)
ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва
фото: pravda.com.ua

У результаті автотрощі народний депутат Копитін, який перебував на пасажирському сидінні, отримав закриту травму грудної клітини, закриту травму живота, закритий перелом кісток передпліччя правої верхньої кінцівки

Народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса. У результаті аварії нардеп отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми, його було шпиталізовано. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах «Українській правді».

Як зазначається, ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва. За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.

Отримав переломи і травми: «слуга» Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса (фото) фото 1

У результаті автотрощі народний депутат Копитін, який перебував на пасажирському сидінні, отримав закриту травму грудної клітини, закриту травму живота, закритий перелом кісток передпліччя правої верхньої кінцівки, він шпіталізований до Білоцерківської міської лікарні №2.

Водій автомобіля отримав тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом хребта поперекового відділу, він шпіталізований до тієї ж лікарні.

Отримав переломи і травми: «слуга» Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса (фото) фото 2

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року стало відомо, що у Житомирській області народний депутат за кермом машини Mercedes-Benz GLE наїхав на дівчину, вона загинула. Смертельна аварія трапилася у той момент, коли політик рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі траси.

ЗМІ дізналися, що жертвою ДТП стала 18-річна Вікторія Назарова. Як свідчили фото, дівчина, ймовірно, намагалась перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший.

Теги: ДТП депутат машини аварія партія Слуга народу Біла Церква Mercedes

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу
Заборона мобілізації чоловіків до 25 років: парламентський комітет ухвалив рішення
5 серпня, 16:19
Військовозобов’язаний, у якого перевіряють документи або якому вручають повістку, також має право фіксувати процес
Вручення повістки зніматимуть на камеру: нардеп розповів подробиці
3 серпня, 16:36
Філіпішина заявила, що люди, які виїжджають з дітьми через кордон, проходять певні перевірки на наявність підстав для виїзду
Чи тікали родичі чиновників КМДА від мобілізації за кордон? Правозахисниця спіймала омбудсмена Лубінця на маніпуляціях
8 серпня, 18:02
Федієнко є противником будь-яких рухів під час війни щодо зміни правил гри для бізнесу
Хрестовий похід на провайдерів інтернету. Нардеп Федієнко пояснив, що не так з ідеєю Гетманцева
14 серпня, 20:12
Місяць тому Рада скасувала податки на імпорт генераторів, акумуляторів та обладнання для енергетики
Податки на імпорт генераторів скасовано, проте зарано радіти – роз'яснення нардепа
16 серпня, 10:22
Заборона Московської церкви, атака РФ на дитяче кафе в Запоріжжі. Головне за 20 серпня
Заборона Московської церкви, атака РФ на дитяче кафе в Запоріжжі. Головне за 20 серпня
20 серпня, 21:00
За словами президента клубу «Інгулець», в ДТП він потрапив через те, що не впорався з керуванням
Президент клубу «Інгулець» Поворознюк потрапив у ДТП (фото)
21 серпня, 19:20
У Молдові Дмитрука прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна
Як Дмитрук втік з України? Молдова зробила заяву
27 серпня, 13:22
Потураєв: Саме там (в Telegram - ред.) вербують агентів, які палять автівки військових, збирають інформацію про армію
«Я – ворог такої свободи». Нардеп Потураєв накинувся на любителів Telegram
Вчора, 13:00

Події в Україні

В Україні розбився американський винищувач F-16: деталі від The Wall Street Journal
В Україні розбився американський винищувач F-16: деталі від The Wall Street Journal
Отримав переломи і травми: «слуга» Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса (фото)
Отримав переломи і травми: «слуга» Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса (фото)
Покровський напрямок. Сирський відзвітував про ситуацію
Покровський напрямок. Сирський відзвітував про ситуацію
Справа Кириленка: за голову Антимонопольного комітету внесено заставу
Справа Кириленка: за голову Антимонопольного комітету внесено заставу
Окупанти формують нову бригаду на Харківському напрямку
Окупанти формують нову бригаду на Харківському напрямку
«Укренерго» ввело у Києві та декількох областях екстрені відключення світла
«Укренерго» ввело у Києві та декількох областях екстрені відключення світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
35K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
34K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8270
Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву
6063
Офіс президента розповів про план перемоги, який готують для Байдена

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua