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    У Києві затримали афериста, що продавав посаду у ДБР за $50 тис. (фото, відео)

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    Підозрюваного затримано після передачі першої частини грошей у сумі $35 тис. - У Києві затримали афериста, що продавав посаду у ДБР за $50 тис. (фото, відео)

    Підозрюваного затримано після передачі першої частини грошей у сумі $35 тис.

    Фото: ДБР

    Зловмисник обіцяв «владнати» питання працевлаштування до одного з підрозділів Центрального апарату ДБР.

    Працівники Державного бюро розслідувань затримали громадянина України, який за $50 тис. намагався продати посаду в ДБР.

    Затриманий запевнив мешканця Києва, що буцімто має впливові зв’язки у конкурсній комісії ДБР та у Верховній Раді України і може «владнати» питання працевлаштування до одного з підрозділів Центрального апарату ДБР на керівну посаду. За свої «послуги» громадянин просив $50 тис., повідомляє пресслужба ДБР.

    15 липня під час передачі першої частини грошей у сумі $35 тис. чоловіка було затримано працівниками ДБР.

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    У Києві затримали афериста, що продавав посаду у ДБР за $50 тис. (фото, відео)
    У Києві затримали афериста, що продавав посаду у ДБР за $50 тис. (фото, відео)
    У Києві затримали афериста, що продавав посаду у ДБР за $50 тис. (фото, відео)
    У Києві затримали афериста, що продавав посаду у ДБР за $50 тис. (фото, відео)
    У Києві затримали афериста, що продавав посаду у ДБР за $50 тис. (фото, відео)
    У Києві затримали афериста, що продавав посаду у ДБР за $50 тис. (фото, відео)

    Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.

    Як повідомляли раніше, нещодавно правоохоронці заявили про викриття шахраїв, які називалися працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції та шантажували суб’єктів декларування, змушуючи їх сплатити гроші колекторській компанії.

    Теги: кримінал шахрайство Офіс Генерального прокурора Державне бюро розслідувань
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    У Києві затримали афериста, що продавав посаду у ДБР за $50 тис. (фото, відео)