Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Побиття солдара офіцером на Волині: реакція ДБР

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Побиття солдара офіцером на Волині: реакція ДБР
У Анатолія Грищука від травм відмовили ноги
фото з відкритих джерел

Працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події.

Правоохоронці розслідують побиття офіцером пораненого солдата у військовій частині у Волинській області. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Працівники ДБР проводять розслідування за фактом побиття  військовослужбовця у місті Володимир-Волинської області. Військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня, через добу після побиття. За свідченнями потерпілого, тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини», – йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом  перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Опитали потерпілого та можливих свідків. Також працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Як повідомлялося, офіцер кілька разів вдарив військового ногами в берцях по голові. Після побиття старший лейтенант навіть не надав потерпілому першої медичної допомоги, а просто покинув стікати кров'ю. У чоловіка від травм відмовили ноги, а на голові була велика гематома.

Нагадаємо, вчора військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.

Теги: військові Волинська область ДБР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Анатолія Грищука від травм відмовили ноги
Зайшов не в ту душову кабінку. На Волині молодий офіцер жорстоко побив солдата
Сьогодні, 15:07
Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії
В Івано-Франківську офіцер побив строковика: реакція Нацгвардії
Вчора, 16:48
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин
Командир взводу, який побив солдата на Житомирщині, постане перед судом
5 квiтня, 10:03

Кримінал

Побиття солдара офіцером на Волині: реакція ДБР
Побиття солдара офіцером на Волині: реакція ДБР
СБУ викрила екснардепа, який допомагав окупантам на Харківщині
СБУ викрила екснардепа, який допомагав окупантам на Харківщині
Побиття строковика на Прикарпатті: реакція ДБР
Побиття строковика на Прикарпатті: реакція ДБР
СБУ викрила схрон з озброєнням ворога у прифронтових районах Луганщини (фото)
СБУ викрила схрон з озброєнням ворога у прифронтових районах Луганщини (фото)
Суддя, яка відпустила на волю насильників школярки, повернулася на роботу
Суддя, яка відпустила на волю насильників школярки, повернулася на роботу
Інженер «Антонова» виявився любителем Кадирова: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів
Інженер «Антонова» виявився любителем Кадирова: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок
38K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)
32K
Мобілізація в Україні: названо категорії громадян, які не підлягають призову
28K
Духовенство Московського патріархату в Україні готове присягнути Варфоломію. Чому це не вихід?
27K
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
15K
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту