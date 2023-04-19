Побиття солдара офіцером на Волині: реакція ДБР

Працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події.

Правоохоронці розслідують побиття офіцером пораненого солдата у військовій частині у Волинській області. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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«Працівники ДБР проводять розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир-Волинської області. Військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня, через добу після побиття. За свідченнями потерпілого, тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини», – йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Опитали потерпілого та можливих свідків. Також працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події.

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Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Як повідомлялося, офіцер кілька разів вдарив військового ногами в берцях по голові. Після побиття старший лейтенант навіть не надав потерпілому першої медичної допомоги, а просто покинув стікати кров'ю. У чоловіка від травм відмовили ноги, а на голові була велика гематома.

Нагадаємо, вчора військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.