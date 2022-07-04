Колишні правоохоронці обікрали відділення Держспецзв’язку на 90 млн гривень

ДБР викрило шахраїв, які хотіли збагатитися на 90 млн гривень

Державне бюро розслідувань викрило злочинне угрупування, яке скориставшись воєнним часом пограбувало одне із київських відділень Держспецзв’язку на 90 млн грн. Про це повідомили в ДБР.

«Група осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня поточного року, скориставшись воєнним станом та обстрілами прилеглої до відділення території, проникла до приміщення Державного підприємства спеціального зв’язку та викрала з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла, а також готівку на загальну суму близько 90 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.

В результаті змістовних та чітко спланованих оперативно-слідчих заходів ДБР встановило усіх учасників злочинної організації. Наразі троє осіб затримано. Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання фігурантів та осіб, які також можуть бути причетні до крадіжки.

Також перевіряється можлива причетність до злочину працівників Держспецзв’язку.

Під час слідчих дій у фігурантів виявлено та вилучено готівку, близько 8 кг ювелірних виробів із золота та срібла (сережки, персні, ланцюжки, кільця, підвіски та ін.), декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди до важкої техніки.

Фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше ДБР взялося за ексміліціянта, який доріс до «міністра «ДНР».

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