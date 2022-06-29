ДБР завершило розслідування щодо шести суддів-зрадників із Криму

У 2014 році судді продовжили свою роботу у незаконно створених судах анексованого Криму

Судді Апеляційного суду Криму перейшли на бік окупанта у 2014 році

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили спеціальне досудове розслідування відносно шести суддів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається у повідомленні, обвинувальний акт щодо шести суддів скеровано до суду.

За даними слідства, після анексії АР Крим у 2014 році судді продовжили свою роботу у незаконно створених судах анексованого Криму. Своїми діями вони забезпечили функціонування незаконних органів судової влади та сприяли представникам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності на території України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Загалом з початку 2022 року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно 14 суддів та одного прокурора Автономної Республіки Крим, обвинувальні акти спрямовано до суду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 42 суддів, які ухвалюють вироки жертвам політичних переслідувань в окупованому Росією Криму, 10 – колишні українські судді.

На Харківщині очільниця місцевого суду, після окупації одного з населених пунктів, особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом. Їй оголошено про підозру у державній зраді.

Читайте також: До реєстру держZрадників потрапило понад сто суддів