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    Політика

    ДБР викликає частину нардепів на допит

    ДБР викликає частину нардепів на допит
    фото з відкритих джерел

    Ймовірно, допит буде стосуватися справи про держзраду парламентаря Ковальова

    Частину народних депутатів викликають на допит у Державне бюро розслідувань. Ймовірно, допит буде стосуватися справи про держзраду парламентаря Олексія Ковальова. Про це написав голова фракції «Голос», член податкового комітету Ярослав Железняк в Telegram.

    «Отримав разом із колегами по комітету повістку у ДБР. Судячи з відсутності у переліку (ще) члена комітету-депутата Олексія Ковальова, думаю про предмет розслідування можна здогадатися», – написав Железняк.

    Раніше повідомлялося, що ексдепутат фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов, який залишився в окупованому Херсоні, продовжує співпрацювати з окупантами.

    Згодом кримінальне провадження щодо нього відкрило Державне бюро розслідувань.

    Нагадаємо, що Ковальова ще на початку травня було виключено зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України, проте він залишається депутатом.

    У середині травня СБУ порушила справу на депутата – він підозрюється в державній зраді та співпраці з окупантами в Херсонській області. Проте про будь-які зрушення у цій справі відомство поки що мовчить.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Державне бюро розслідувань окупація Ярослав Железняк #stoprussia
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    ДБР викликає частину нардепів на допит