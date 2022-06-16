ДБР викликає частину нардепів на допит

Ймовірно, допит буде стосуватися справи про держзраду парламентаря Ковальова

Частину народних депутатів викликають на допит у Державне бюро розслідувань. Ймовірно, допит буде стосуватися справи про держзраду парламентаря Олексія Ковальова. Про це написав голова фракції «Голос», член податкового комітету Ярослав Железняк в Telegram.

«Отримав разом із колегами по комітету повістку у ДБР. Судячи з відсутності у переліку (ще) члена комітету-депутата Олексія Ковальова, думаю про предмет розслідування можна здогадатися», – написав Железняк.

Раніше повідомлялося, що ексдепутат фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов, який залишився в окупованому Херсоні, продовжує співпрацювати з окупантами.

Згодом кримінальне провадження щодо нього відкрило Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що Ковальова ще на початку травня було виключено зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України, проте він залишається депутатом.

У середині травня СБУ порушила справу на депутата – він підозрюється в державній зраді та співпраці з окупантами в Херсонській області. Проте про будь-які зрушення у цій справі відомство поки що мовчить.

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