Колишній офіцер-розвідник підозрюється у роботі на Росію

Колишній офіцер-зрадник у 2015 році переїхав до Росії

Оперативники зібрали доказову базу та оголосили колишньому розвіднику підозру

Департамент внутрішньої безпеки поліції встановив колишнього офіцера-розвідника, який працював на Росію. Про це повідомляє МВС України.

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Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення колишній офіцер поліції став автором публікацій «На наших глазах закрывается проект «Ukraina», «О нравственном одичании укропатриотов», «Почему Украина никогда не победит», «Единственное спасение для украинцев – Россия» та ін.

Свою підривну діяльність проти України ексрозвідник розпочав ще у 2013 році. Із 2014 року перебував на військовій службі.

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Фігурант видавав себе за незалежного блогера та аналітика, використовував вигадане ім'я та розповсюджував російські наративи під керівництвом кураторів з Кремля.

У 2015 році переїхав до Росії, де продовжив протиправну діяльність.

Оперативники внутрішньої безпеки спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань зібрали доказову базу в цій справі та оголосили колишньому розвіднику підозру за ч.1 та ч.2 ст.111 ККУ. Йому загрожує довічне позбавлення волі.