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Колишній офіцер-розвідник підозрюється у роботі на Росію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Колишній офіцер-розвідник підозрюється у роботі на Росію
Колишній офіцер-зрадник у 2015 році переїхав до Росії
фото: Нацполіція

Оперативники зібрали доказову базу та оголосили колишньому розвіднику підозру

Департамент внутрішньої безпеки поліції встановив колишнього офіцера-розвідника, який працював на Росію. Про це повідомляє МВС України. 

Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення колишній офіцер поліції став автором публікацій «На наших глазах закрывается проект «Ukraina», «О нравственном одичании укропатриотов», «Почему Украина никогда не победит», «Единственное спасение для украинцев – Россия» та ін.

Свою підривну діяльність проти України ексрозвідник розпочав ще у 2013 році. Із 2014 року перебував на військовій службі.

Фігурант видавав себе за незалежного блогера та аналітика, використовував вигадане ім'я та розповсюджував російські наративи під керівництвом кураторів з Кремля.

У 2015 році переїхав до Росії, де продовжив протиправну діяльність.

Оперативники внутрішньої безпеки спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань зібрали доказову базу в цій справі та оголосили колишньому розвіднику підозру за ч.1 та ч.2 ст.111 ККУ. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Теги: зрада Національна поліція України розвідка МВС росія

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