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СБУ по гарячих слідах затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ по гарячих слідах затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву (фото)
Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства
фото: пресслужба СБУ

За кожне виконане завдання зловмисники одержували з РФ гроші, які надходили на їхні банківські картки від анонімних «платників».

Кіберфахівці Служби безпеки затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку РР на Київ у ніч на 21 вересня цього року. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту.

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Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства.

За даними слідства, «наведенням» російських ракет на Київ займались двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління генштабу зс рф (відоме як гру).

У поле зору воєнної розвідки рф вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора.

Потім представник російського гру дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва.

За вказівкою російської спецслужби агенти відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони в столичному регіоні.

Для цього виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти «втемну» використовували своїх знайомих, в яких випитували «потрібну» інформацію під виглядом побутових розмов.

Крім того, ворожі агенти надсилали своєму російському «куратору» фотографії та геолокації стратегічно важливих об’єктів енергетичної інфраструктури.

Для передачі відомостей зрадники використовували месенджер, а щоб замаскувати «сеанси» зв’язку, створили декілька анонімних акаунтів.

За кожне виконане завдання зловмисники одержували з РФ гроші, які надходили на їхні банківські картки від анонімних «платників».

Під час обшуків за місцями проживання обох фігурантів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для фотографування українських об’єктів та листування з агресором.

Також знайдено банківські картки, на які російські агенти отримували кошти від свого «куратора» з гру.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи з викриття і затримання російської агентури проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи.  У Дарницькому районі відомо про сімох постраждалих. 

Теги: СБУ Київ гроші обстріл прокурор державна зрада зрада російські агенти

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