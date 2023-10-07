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Утікачка Оксана Байрак перейменувала себе у Росії на Фросю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Утікачка Оксана Байрак перейменувала себе у Росії на Фросю
Оксана Байрак стала Фросею Касьян
фото: Instagram Оксани Байрак

Режисерка знімає мелодраму для російського телебачення 

Скандальна українська режисерка Оксана Байрак, яка втекла до Росії, змінила ім'я та знімає серіал для пропагандистського російського каналу. Про зйомки серіалу розповів російський актор Антон Батирєв у себе на сторінці в забороненій в Україні соцмережі.

Восьмисерійна мелодрама режисерки має назву «Дощ наприкінці літа». Окрім росіян, там знімаються й актори з України, зокрема одесит і син народного артиста України Георгія Дрозда Максим Дрозд та акторка Лариса Удовиченко.

Антон Батирєв розмістив фото з тарілкою, на якій вказана вся знімальна група проєкту. Режисеркою серіалу вказана Оксана Байрак, але на тарілці у неї інше ім’я – Фрося Касьян. 

Зазначимо, Оксана Байрак замовчує правду про війну в Україні й жодного разу не засудила воєнних злочинів диктатора Путіна. Вона втекла до Росії та зізналася в коханні рідному місту Путіна.

Протягом усієї кар'єри режисерка співпрацювала переважно з російськими акторами та часто бувала у країні-агресорці, а 2006 року взагалі спробувала балотуватися до Верховної Роди від партії «Партія Політики Путіна» (пізніше «Русь єдина»).

2014 року Байрак засудила Революцію гідності та оскандалилася висловлюваннями в бік Євромайдану. Під час повномасштабної війни вона продовжувала підтримувати Путіна та звинувачувати українців.

Теги: серіал актор зрада Оксана Байрак

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