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Кіровоградщина: 22-річна коригувальниця ракет отримала довічне ув'язнення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кіровоградщина: 22-річна коригувальниця ракет отримала довічне ув'язнення
За інформацію про залізничні переїзди та блокпости засуджена отримувала від російських кураторів від 2 до 4 тис. грн
фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні цього року «на гарячому» під час фотографування одного з місцевих заводів

Реальний термін ув’язнення отримала ще одна агентка ФСБ, яка «зливала» в РФ локації військової та критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За її координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари по території області. Серед основних цілей ворога були підприємства «Укроборонпрому» та нафтопереробної галузі», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні цього року «на гарячому» під час фотографування одного з місцевих заводів.

За матеріалами української спецслужби суд призначив їй найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

За даними слідства, засудженою є мешканка Олександрійського району, яку ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення РФ. Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію області й приховано фіксувала локації українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

«Отриману інформацію вона пересилала у вигляді текстових повідомлень через месенджер своєму «зв’язковому». Ним виявився її знайомий – бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює на східному фронті. Далі він «звітував» своєму російському куратору з ФСБ», – кажуть в СБУ.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російськими окупантами.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко повідомила «Суспільному», що засудженою є 22-річна жінка.

За інформацію про залізничні переїзди та блокпости засуджена отримувала від російських кураторів від 2 до 4 тис. грн. За складніші завдання – фотографії та відеофіксацію місць дислокації українських військових, їх частин та техніки, оборонних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури – від 25 до 35 тис. грн за один об’єкт. Під час судового засідання жінка сказала, що отримала за виконану роботу майже 150 тис. грн.

Нагадаємо, триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Теги: СБУ Укроборонпром окупанти телефон зрада

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