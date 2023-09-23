За допомогу окупантам лікар із Черкас проведе за гратами 15 років

Підозрюваний перебуває під вартою із січня 2023 року

Зрадник збирав та передавав розвідувальну інформацію на користь РФ

Апеляційний суд Черкаської області залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким жителя м. Черкаси засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

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Прокурори в суді довели, що 46-річний місцевий лікар на виконання завдань представників ФСБ РФ збирав та передавав розвідувальну інформацію на користь держави-агресора. Її пересилав своїм кураторам через месенджер Telegram.

Дані стосувалися розміщення блокпостів, військових об’єктів та адмінбудівель правоохоронних органів на території м. Черкаси та області.

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Також агент спецслужби РФ виїхав до одного з міст на Черкащині для встановлення та передачі ворогу відомостей про дислокацію підрозділу протиповітряної оборони Збройних ил України, який знаходиться в безпосередньому оточенні одного з ключових об’єктів критичної інфраструктури енергетичної галузі.

Фігуранта було затримано безпосередньо під час передачі здобутих ним відомостей про місце дислокації систем ППО української армії.

Із січня 2023 року вказана особа перебуває під вартою.