СБУ викрила осередок інформаторів РФ, які діяли на оборонному заводі Миколаївщини

Зловмисники збирали дані про кількість та види військової техніки Сил оборони, яка прибуває до регіону

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої на Миколаївщині нейтралізовано агентурну мережу головного управління генштабу Збройних сил РФ. Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі та СБУ.

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Затримано трьох мешканців Миколаєва та мешканця Очакова. Їм повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.

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За даними слідства, проросійськи налаштований 59-річний мешканець Миколаєва – колишній військовий льотчик та на цей час працівник одного з оборонних підприємств, добровільно вступив у злочинну змову з представником держави-агресора.

На завдання куратора він збирав, аналізував та передавав відомості про військові об’єкти, озброєння та військову техніку, розташування особового складу ЗС України та іншої інформації із зазначенням географічних координат для ідентифікації місцевості.

Для виконання завдань він створив мережу з однодумців, до якої залучив 57-річного працівника одного з департаментів Миколаївської міської ради, 59-річну заступницю керівника німецько-українського благодійного фонду та свого товариша по службі – 55-річного військового пенсіонера.

Від них він отримував всю необхідну інформацію, яку передавав куратору.

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фото: Миколаївська обласна прокуратура

Організатор агентурної мережі, маючи доступ до таємної інформації, передав представнику держави-агресора інформацію про техніку, що ремонтується на підприємстві. Також розповів, які запчастини використовують для ремонту та звідки вони надходять, виказав місце розташування ремонтних потужностей.

СБУ повідомила, що під час обшуків у зловмисників вилучено російські документи, заборонену комуністичну символіку та незареєстровану зброю.

фото: СБУ

фото: СБУ

Вказані особи ретельно приховували свою діяльність, використовуючи оперативні псевдоніми. Інформацією обмінювалися на відкритій місцевості, лише при особистих зустрічах

Для підозрюваних обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.