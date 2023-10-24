Контрабандисти, серед яких представник УПЦ МП, намагалися продати «Скіфське золото» з України
Слідство встановлює місцезнаходження всіх українських артефактів «Скіфського золота», які були викрадені з території України
Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки та поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби «Скіфського золота» для продажу в ЄС. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«У результаті міжнародної спецоперації у Мадриді затримано п’ятьох учасників банди, які намагались незаконно реалізувати українські артефакти. Серед затриманих – представник УПЦ МП з України», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час слідчих дій у зловмисників вилучено 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини нашої держави на суму понад 60 млн євро. Мова йде про дорогоцінні предмети VIII-IV століть до нашої ери, у тому числі золоті сережки, кулон, чокери та пектораль.
Слідство встановило, що фігуранти нелегально вивезли артефакти з України до Євросоюзу у період 2014-2020 років. Потім зловмисники намагались «легалізувати» викрадені культурні цінності під виглядом їх придбання іноземними колекціонерами з подальшим перепродажем на чорному ринку.
Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх «на гарячому» під час перевезення українських артефактів.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. На вилучені старожитності накладено арешт і отримано висновок експертів, що вони належать до культурної спадщини України.
Крім того, тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження всіх українських артефактів «Скіфського золота», які були викрадені з території нашої держави.
Нагадаємо, влітку Верховний суд Нідерландів остаточно зобов'язав музей Алларда Пірсона передати кримські артефакти Києву. На цей час вже ведеться підготовка до транспортування «Скіфського золота» в Україну.
Ще влітку 2013-го кримська експозиція «Скіфського золота» вирушила на гастролі по музеях Європи. 6 лютого 2014 року у музеї Алларда Пірсона у Нідерландах відкрилася експозиція «Крим – золотий острів в Чорному морі», присвячена готам, сарматам та скіфам.
Виставка складалася з 584 експонатів страховою вартістю під 13 млн євро (11,4 млн євро – київська частина, 1,4 млн євро – кримська частина). Через те, що в березні 2014 року Росія окупувала Крим, в Україну повернулися лише експонати з київського музею.Речі з кримських музеїв залишалися у Нідерландах.
Згодом Росія заявила свої права на Кримські скарби. Утім в договорі про виставку було вказано, що власником експонатів є Україна. Окупаційна влада почала багаторічну судову тяганину.
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