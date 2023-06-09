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Україні повернуть скіфське золото Криму: Держдума знайшла крайніх

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україні повернуть скіфське золото Криму: Держдума знайшла крайніх
Росіяни вимагатимуть повернути українські скарби
фото з відкритих джерел

Депутат Держдуми Романов заявив, що Росія вимагатиме повернути скіфське золото Криму

Перший заступник голови Комітету Державної думи з контролю Михайло Романов негативно відреагував на передачу скіфського золота Криму Україні, та зазначив, що Росія буде намагатись повернути українські скарби собі. Про це він повідомив у коментарі росЗМІ.

Політик зазначив, що зараз усі судові рішення, пов'язані з Росією, нібито є «необ'єктивними та ангажованими політикою Штатів проти країни». На його думку, справедливої ​​оцінки в деяких суперечках немає.

«Правовий світ провалився, коли почалися санкції, вилучення наших активів, нашої власності у Європі. Без суду, без законних підстав діє рейдерський, бандитський режим. Росія всіма способами, зокрема військовими, добиватиметься повернення нашої власності. Крим завжди був російським», – розповів депутат Держдуми, назвавши передані Україні артефакти частиною «нашого історичного надбання».

Нагадаємо, 9 червня Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердаму в жовтні 2021 року щодо «скіфського золота» – його треба передати Україні. 

Суд зміг ухвалити, що Україна має законний інтерес у захисті своєї культурної спадщини. Музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного суду щодо рішення Апеляційного суду, однак Верховний суд відхилив цю скаргу – судова тяганина завершилася. Музей Алларда Пірсона в Амстердамі має передати мистецькі цінності державі України, а не музеям Криму.

«Верховний суд відхилив касаційну скаргу кримських музеїв, таким чином рішення суду (апеляційного суду Амстердама – «Главком») залишається в силі», – йдеться у рішенні.

Зазначимо, що музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав об'єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Криму у 2014 році. Коли Росія анексувала півострів, стало незрозуміло, кому передавати ці предмети: музеям в окупованому Криму чи Україні. 14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні «скіфське золото», однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення. Суд в Амстердамі в 2021 році ухвалив рішення на користь України.

Музеї в окупованому Криму звернулися до Верховного Суду, який 9 червня постановив, що скарби є культурною спадщиною всієї України. Тепер, коли Верховний Суд ухвалив це рішення, суперечка нарешті завершилася.

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Теги: Крим росія санкції депутат музеї Україна золото

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