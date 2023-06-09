Нідерланди передадуть «скіфське золото» Україні

Коли Росія анексувала півострів Крим, стало незрозуміло, кому передавати предмети культурної спадщини: музеям в окупованому Криму чи Україні

Суд зміг ухвалити, що Україна має законний інтерес у захисті своєї культурної спадщини

9 червня Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердаму в жовтні 2021 року щодо «скіфського золота» – його треба передати Україні. Про це йдеться на сайті Верховного суду Нідерландів.

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Суд зміг ухвалити, що Україна має законний інтерес у захисті своєї культурної спадщини. Музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного суду щодо рішення Апеляційного суду, однак Верховний суд відхилив цю скаргу – судова тяганина завершилася. Музей Алларда Пірсона в Амстердамі має передати мистецькі цінності державі України, а не музеям Криму.

«Верховний суд відхилив касаційну скаргу кримських музеїв, таким чином рішення суду (апеляційного суду Амстердама – «Главком») залишається в силі», – йдеться у рішенні.

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Нагадаємо, що музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав об'єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Криму у 2014 році. Коли Росія анексувала півострів, стало незрозуміло, кому передавати ці предмети: музеям в окупованому Криму чи Україні. 14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні «скіфське золото», однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення. Суд в Амстердамі в 2021 році ухвалив рішення на користь України.

Музеї в окупованому Криму звернулися до Верховного Суду, який 9 червня постановив, що скарби є культурною спадщиною всієї України. Тепер, коли Верховний Суд ухвалив це рішення, суперечка нарешті завершилася.