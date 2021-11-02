Повернення «Скіфського золота» в Україну. Росія озвучила нові погрози

Суд постановив, що «Скіфське золото» потрібно повернути Україні

Російська сторона заявила, що артефакти поки нікуди не їдуть

Щоб уникнути передачі Україні «Скіфського золота» згідно з рішенням нідерландського суду, Росія може звернутися до касаційного суду.

Про можливість звернення до Верховного суду Нідерландів, який є касаційним, повідомив російський посол у Нідерландах Олександр Шульгін під час брифінгу, пише «РИА Новости».

На думку посла, російська сторона може поборотися за артефакти в суді, поки їх ще не передали українській державі.

«Експонати звідси, з Голландії, нікуди не їдуть, вони досі тут залишаються, у нас є ще можливість звернутися до касаційного суду, яким є Верховний суд Голландії», – сказав дипломат.

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня постановив, що експонати виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі», відомі як «Скіфське золото», потрібно повернути Україні.

Таке рішення можна оскаржити в нідерландському Верховному суді.

Історія повернення «Скіфського золота»

На початку лютого 2014 року в археологічний музей Алларда Пірсона, розташований в Амстердамі, для експонування в рамках виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» привезли колекцію з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником «Херсонес Таврійський» і Бахчисарайським історико-культурним заповідником. Експонати називають «Скіфським золотом».

Після захоплення Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Нагадаємо, Росія вже заявляла, що вона шукатиме можливість опротестувати рішення Апеляційного суду Амстердаму щодо передачі «Скіфського золота» Україні. Про це російському виданню ТАСС повідомив член Комітету російської Ради Федерації у міжнародних справах Сергій Цеков.

Як повідомлялося, Росія після рішення про «Скіфське золото» накинулася з погрозами на музеї Нідерландів.