Понад третина українців не планують вакцинуватися. Соціологи оприлюднили моторошні дані

Протягом останнього місяця в Україні вакцинувалися близько 10% від загальної кількості населення

36% українців досі не готові вакцинуватися. Про це свідчать дані, оприлюднені соціологічною групою «Рейтинг». При цьому, кількість вакцинованих принаймні однією дозою вакцини протягом останнього місяця збільшилася з 36 до 46%.

Також експерти зазначають, що порівняно більша кількість противників вакцинації – серед молодого населення країни.

55% опитаних підтримують обов’язкову вакцинацію представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці), 35% – проти цього. Заборону відвідувати громадські заклади без Covid-сертифікату або тесту підтримують майже 40%, проти – 53%. Заборону користуватися громадським транспортом підтримують майже 30%, натомість не підтримують – 65%.

Дві третини респондентів (61%) вірять у те, що Україна здатна розробити власну вакцину від коронавірусу. 37% – не вірять. Найбільше тих, хто оптимістично оцінює можливості нашої держави щодо розробки вакцини, серед найстарших.

Також українці відповіли на питання, кого вони вважають винними у різкому зростанні захворюваності на коронавірус. 40% респондентів вважають, що ніхто у цьому не винен. Натомість кожен п’ятий (21%) звинувачує у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися. 15% звинувачують Міністерство охорони здоров’я. Президента, Кабінет Міністрів вважають винними 7-8%, місцеву владу – 2%. У самовільні причини зростання захворюваності частіше вірять ті, хто не хоче вакцинуватися. Натомість вакциновані та ті, хто мають намір це зробити, частіше звинувачують у зростанні епідемії тих, хто не має наміру щепитися від коронавірусу.

Нагадаємо, згідно з даними опублікованого раніше дослідження компанії Gradus Research, 24% українців не планують вакцинуватися.

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