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    Стало відомо, скільки мешканців Київщини вже вакциновано

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    Повний курс вакцинації пройшли понад 50% дорослого населення Київщини - Стало відомо, скільки мешканців Київщини вже вакциновано
    Повний курс вакцинації пройшли понад 50% дорослого населення Київщини
    фото з відкритих джерел

    На Київщині тривають рейди на дотримання вимог «червоної» зони

    72% дорослого населення Київщини вже отримали по одній дозі вакцини від коронавірусу. Йдеться про понад 736,9 тис. осіб. А повний курс вакцинації пройшли 51,3% мешканців області. Про це 17 листопада під час брифінгу розповів заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов, інформує пресслужба ОДА.

    Також Торкунов додав, що в регіоні тривають рейди на дотримання вимог «червоної» зони.

    В області працюють 32 мобільні групи. Наприклад, 16 листопада вони провели 125 перевірок. А всього з 30 жовтня проінспектували 1719 громадських закладів.

    Адміністративні матеріали складено на 289 підприємств, які були перевірені за весь період, а також на 1543 жителів Київщини, які порушували обмежувальні заходи.

    До слова, результати соцопитування свідчать, що 36% українців досі не готові вакцинуватися.

    Нагадаємо, з 13 листопада на Київщині запроваджено посилені обмежувальні заходи у всіх видах громадського транспорту.

    Діяти обмеження будуть до того моменту, поки обласна комісія з питань ТЕБ і НС не винесе окремого рішення про їх скасування.

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    Теги: Київщина карантин вакцинація населення коронавірус
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    Стало відомо, скільки мешканців Київщини вже вакциновано