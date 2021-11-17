Стало відомо, скільки мешканців Київщини вже вакциновано

На Київщині тривають рейди на дотримання вимог «червоної» зони

72% дорослого населення Київщини вже отримали по одній дозі вакцини від коронавірусу. Йдеться про понад 736,9 тис. осіб. А повний курс вакцинації пройшли 51,3% мешканців області. Про це 17 листопада під час брифінгу розповів заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов, інформує пресслужба ОДА.

Також Торкунов додав, що в регіоні тривають рейди на дотримання вимог «червоної» зони.

В області працюють 32 мобільні групи. Наприклад, 16 листопада вони провели 125 перевірок. А всього з 30 жовтня проінспектували 1719 громадських закладів.

Адміністративні матеріали складено на 289 підприємств, які були перевірені за весь період, а також на 1543 жителів Київщини, які порушували обмежувальні заходи.

До слова, результати соцопитування свідчать, що 36% українців досі не готові вакцинуватися.

Нагадаємо, з 13 листопада на Київщині запроваджено посилені обмежувальні заходи у всіх видах громадського транспорту.

Діяти обмеження будуть до того моменту, поки обласна комісія з питань ТЕБ і НС не винесе окремого рішення про їх скасування.

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