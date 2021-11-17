МОЗ пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19

Кузін: Бустерна доза не рекомендована за винятком кількох випадків

Введення третьої дози вакцини від коронавірусу потребують люди, які мають особливі ризики і проблеми з імунітетом. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«В Україні рекомендовано отримати так звану додаткову дозу тим, хто має проблеми з імунітетом, або людям, які проходять гормональну терапію, що знижує імунітет. Введення бустерної дози не для груп ризику, які не задіяні в обслуговуванні населення, або не є медичними працівниками наразі не рекомендовано», – зазначив Кузін.

Головний санлікар країни також зазначив, що для введення бустерної дози вакцини мають бути певні передумови та контроль. «Вакцинація має бути доказовою. Використання бустерних або додаткових доз має регулюватися», – наголосив Кузін.

За словами Кузіна, після засідання експертів Національної технічної групи було винесено ряд рішень щодо третьої дози вакцини від коронавірусу. «По-перше, це дефініція, яка стосується додаткової дози. По-друге, це дефініція, яка стосується ревакцинальної дози. Ревакцинальна або бустерна доза – це та доза вакцини, яка вводиться з метою посилення імунної відповіді… Якщо мова про додаткову дозу, то це доза вакцини, яка може вводитися з метою кращого захисту осіб, які за станом свого здоров’я мають нижчу ефективність дії вакцини…

Друге рішення, яке також було прийнято, полягає у тому, що додаткова або ревакцинальна доза може бути рекомендована для людей, які виїжджають за межі країни, якщо країна, яка їх приймає, ставить таку вимогу.

І третє рішення: якщо особи віком 60 і більше щепилися двома дозами вакцини на вірусній платформі, в Україні це CoronaVac, то їм рекомендовано ввести додатково третю дозу, враховуючи, що в них може формуватися слабка імунна відповідь», – уточнив головний санлікар.

Фахівець звернув увагу на безпечність комбінування різних видів вакцин та застеріг від самовільного поєднання. «Я би радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям», – підкреслив лікар.

До слова, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.