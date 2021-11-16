СБУ вручила підозру провокатору-антивакцинатору Остапу Стахіву (фото)

Остап Стахів називає себе журналістом, хоча не представляє жодне офіційне ЗМІ

У квартирі активіста також пройшли обшуки

Співробітники Служби безпеки України вручили підозру львівському активісту Остапу Стахіву, який називає себе журналістом, хоча не представляє жодне офіційне ЗМІ. Про це повідомляє пресслужба Національного Корпусу Львівщини. Також у квартирі Стахіва пройшли обшуки.

За попередніми даними, причиною обшуку ковід-дисидента Стахіва стала ухвала суду.

Обшуки у квартирі активіста, що на вулиці Франка, 60, почалися близько 12:00. На місці вручення підозри зібралося багато «захисників» Остапа Стахіва, які розмістилися на сходовій клітці та стверджували, що прийшли туди «за правду». На відео також видно працівників СБУ в касках, а також медиків і людей у цивільному одязі.

Дії Стахіва та його поплічника підпадають під кваліфікацію таких кримінальних правопорушень: ст. 293 ККУ, ст. 295 ККУ, ст. 350 ККУ, ст. 436-1 ККУ.

Нагадаємо, соціальний психолог Олег Покальчук в розмові з «Главкомом» висловив думку, що рух антивакцинаторів характерний не лише для України, а й для всього пострадянського простору, Європи та США. А підживлює його ніхто інший, як Росія, для якої маніпуляція людською свідомістю є частиною гібридної війни.

Як раніше повідомлялося, антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

Як повідомлялося, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

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