  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    СБУ вручила підозру провокатору-антивакцинатору Остапу Стахіву (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Остап Стахів називає себе журналістом, хоча не представляє жодне офіційне ЗМІ - СБУ вручила підозру провокатору-антивакцинатору Остапу Стахіву (фото)
    Остап Стахів називає себе журналістом, хоча не представляє жодне офіційне ЗМІ
    фото скріншот відео

    У квартирі активіста також пройшли обшуки

    Співробітники Служби безпеки України вручили підозру львівському активісту Остапу Стахіву, який називає себе журналістом, хоча не представляє жодне офіційне ЗМІ. Про це повідомляє пресслужба Національного Корпусу Львівщини. Також у квартирі Стахіва пройшли обшуки.

    За попередніми даними, причиною обшуку ковід-дисидента Стахіва стала ухвала суду.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    СБУ вручила підозру провокатору-антивакцинатору Остапу Стахіву (фото)
    СБУ вручила підозру провокатору-антивакцинатору Остапу Стахіву (фото)
    СБУ вручила підозру провокатору-антивакцинатору Остапу Стахіву (фото)

    Обшуки у квартирі активіста, що на вулиці Франка, 60, почалися близько 12:00. На місці вручення підозри зібралося багато «захисників» Остапа Стахіва, які розмістилися на сходовій клітці та стверджували, що прийшли туди «за правду». На відео також видно працівників СБУ в касках, а також медиків і людей у цивільному одязі.

    Дії Стахіва та його поплічника підпадають під кваліфікацію таких кримінальних правопорушень: ст. 293 ККУ, ст. 295 ККУ, ст. 350 ККУ, ст. 436-1 ККУ.

    Нагадаємо, соціальний психолог Олег Покальчук в розмові з «Главкомом» висловив думку, що рух антивакцинаторів характерний не лише для України, а й для всього пострадянського простору, Європи та США. А підживлює його ніхто інший, як Росія, для якої маніпуляція людською свідомістю є частиною гібридної війни.

    Як раніше повідомлялося, антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

    Як повідомлялося, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

    До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

    Читайте також матеріал «Главкома»: Пігулки за $700. Нові ліки проти коронавірусу можуть змінити світ


    Теги: Росія СБУ Львів вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    СБУ вручила підозру провокатору-антивакцинатору Остапу Стахіву (фото)