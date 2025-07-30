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Махінації на понад млн грн: заступник мера Білої Церкви отримав підозру у зловживанні владою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Махінації на понад млн грн: заступник мера Білої Церкви отримав підозру у зловживанні владою
фото: Київська обласна прокуратура

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі

У Київській області депутату облради та заступнику мера Білої Церкви повідомили про підозру у завданні державі збитків на млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію області.

Депутату інкримінують зловживання владою та службовим становищем, внаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 1 млн грн. Слідство встановило, що у лютому-березні 2018 року чиновник видав незаконне розпорядження, а потім уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,35 га із виробничо-господарською фірмою за заниженою ціною. Внаслідок цього Київська обласна державна адміністрація зазнала збитків у розмірі 1 037 900 грн.

Прокуратура Київської області вручила підозру за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань затримано керівника комунального медичного закладу виконавчого органу Київської міської ради, а також двох завідувачів відділень – психіатричного та приймального. За даними слідства, посадовці організували схему фіктивного оформлення груп інвалідності військовозобов’язаним, які прагнули уникнути мобілізації та виїхати за кордон під виглядом осіб з інвалідністю.

Схема включала фальсифікацію документів щодо нібито проходження стаціонарного лікування, підготовку медичних висновків та подальше рішення комісії МСЕК про встановлення другої групи інвалідності.

Теги: підозра Біла Церква Київщина поліція

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Кримінал

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