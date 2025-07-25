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На Сумщині затримали киянина, підозрюваного у жорстокому вбивстві неповнолітньої

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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На Сумщині затримали киянина, підозрюваного у жорстокому вбивстві неповнолітньої
До вбивства 17-річної дівчини у селищі Миколаївка причетний 28-річний мешканець столиці
фото: з відкритих джерел

За попередніми даними, між потерпілою та підозрюваним виник конфлікт, який завершився смертельним побиттям дівчини

Дівчина увечері 23 липня не повернулась додому після прогулянки й про її зникнення правоохоронцям повідомив батько. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Сумщини.

Наступного дня під час пошукових заходів у лісосмузі селища Миколаївка Сумського району правоохоронці виявили труп зниклої з ознаками насильницької смерті та ушкодженнями, характерними для сексуального насильства.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 28-річний мешканець Києва. За попередніми даними, між потерпілою та підозрюваним виник конфлікт, який завершився смертельним побиттям дівчини. 

Фігуранта затримано в процесуальному порядку. На місці події слідчі вилучили низку речових доказів, зокрема одяг, телефони, біологічні зразки та інше. 

У прокуратурі додають, що чоловік запросив дівчину на прогулянку, під час якої позбавив її життя. Злочин скоєно на сексуальному підґрунті.

Наразі чоловік затриманий, зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який через ревнощі до дружини намагався вбити свого суперника. Чоловік схопив кухонний ніж і вдарив 32-річного потерпілого в груди.

«Главком» писав, що у Святошинському районі Києва жінка через ревнощі вбила свого співмешканця. За скоєний злочин зловмисниці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. 

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Теги: Сумщина Київ поліція прокуратура вбивство

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