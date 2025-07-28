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Скандал у монастирі Шаолінь: настоятель підозрюється у розтратах і зв'язках із жінками

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Скандал у монастирі Шаолінь: настоятель підозрюється у розтратах і зв'язках із жінками
Ши Юнсіня десять років тому вже звинувачували в тих же злочинах, але звинувачення було знято
фото: lobal Look Press

Настоятеля Шаоліня позбавили сану через зв'язки з жінками та крадіжки

Китайський буддійський монастир Шаолінь, прославлений у гонконгських та американських бойовиках як місце народження бойового мистецтва кунг-фу, оголосив про те, що щодо його настоятеля Ши Юнсіня розпочато слідство за звинуваченням у розтраті та аморальній поведінці. У заяві, опублікованій у неділю в соцмережі WeChat, монастир повідомив, що справу Ши Юнсіня розслідують кілька відомств, і що він звинувачується в присвоєнні і розтраті коштів монастиря і грошей, виділених на деякі проєкти, а також у тому, що він порушував заповіді буддизму.

«Ми прагнемо повної співпраці з владою і оперативно інформуватимемо громадськість у міру розвитку справи», – йдеться у заяві. Відразу після підтвердження інформації в китайських соціальних мережах та провідних ЗМІ прокотилася хвиля критики. 

У понеділок зранку новини про арешт Ши стали найпопулярнішою темою в китайській мережі Weibo, але чутки про це поповзли ще у вихідні. У самого Ши у Weibo – 880 тис. передплатників, і на його сторінці щодня з'являлися оновлення у вигляді буддійських настанов, але після 24 липня оновлення раптом припинилися.

Як пише Bloomberg, наразі Ши Юнсінь перебуває під слідством. Шаолінь звинуватив Юнсіня в незаконному присвоєнні майна храму та порушенні буддійських заповідей – чернець підтримував сексуальні стосунки з кількома жінками і є батьком щонайменше однієї дитини.

«Батько комерції» і Шаолінь 

Шаолінь, монастир з 1500-річною історією, вважається однією з колиск бойового мистецтва кунг-фу (ушу), а також місцем народження дзен-буддизму. Він розташований у горах у центральному Китаї, у провінції Хенань. У Шаолінь щороку приїжджають тисячі нових послідовників з усього Китаю та інших країн.

Ши Юнсінь був ченцем Шаоліня з 1982 року, а головою монастиря став 1999 року. А раніше він був заступником голови буддійської асоціації Китаю та депутатом Всекитайських зборів народних представників.

Саме він зумів конвертувати славу Шаоліня у комерційний успіх: при ньому була створена трупа ченців, які виступають по всьому світу з кунг-фу-шоу, при ньому ж монастир почав відкривати школи за межами Китаю, а також створив у всьому світі десятки фірм.

Наприкінці 1990-х, ставши головою громади, Ши заснував Шаоліньську торгово-промислову компанію. Його дії викликали змішану реакцію – це був перший випадок, коли буддійський монастир реєстрував права на інтелектуальну власність.

Китайські регулятори схвалили заявку лише у 2008 році. Компанія за кілька років зареєструвала понад 200 товарних знаків, пов'язаних з історією монастиря, буддизмом і бойовими мистецтвами. Під керівництвом Ши біля храму також з'явилася низка дочірніх компаній, які контролюють туристичну галузь у регіоні.

Не перший скандал

Десять років тому Ши Юнсінь вже звинувачували в тих же злочинах, що й зараз: розтраті та позашлюбних дітях, а також в отриманні дорогих подарунків від фірм і місцевої влади, зокрема позашляховика Volkswagen та мантії, розшитої золотом.

У той час у справу втрутився уряд провінції Хенань, але дійшов висновку, що доказів недостатньо для порушення справи. Однак цього разу сам монастир Шаолінь оголосив про інцидент заздалегідь, у жорсткішому і серйознішому тоні, що створило у громадськості враження, що звинувачення більше неможливо приховувати, як раніше.

До слова, Кремль використовує черниць віддаленого монастиря в Балтійському регіоні для поширення російської пропаганди в рамках гібридної війни проти Європи, попереджає уряд Естонії. Пюхтицький монастир на сході країни, який офіційно заявляє про своє відсторонення від мирських справ, на ділі поширює прокремлівський наратив про те, що на Заході нібито загрожують свободі віросповідання.

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Теги: соцмережі батько скандал слідство арешт вихідні

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